Блогерша едва не осталась за границей из-за нового лица: фото до и после пластики

Гессика Каяне

Реклама

Инфлюенсер из Бразилии поделилась, как испытала проблемы из-за своего фото в паспорте. Ее допрашивали сотрудники иммиграционной службы, когда она вернулась домой, потому что выглядела совсем не так, как на фотографии.

Гессика Каяне, известная своим 20 миллионам подписчиков как Gkay, приземлилась в неизвестном аэропорту 10 апреля, и ей пришлось показать паспорт, прежде чем получить разрешение на возвращение в Бразилию.

32-летняя блогерша YouTube и TikTok, также снявшаяся в нескольких фильмах Netflix, не скрывает, что сделала подтяжку и увеличение груди, изменила форму носа, удалила жир из подбородка и щек, а также сделала пластику губ.

Реклама

Когда она обратилась к официальным лицам в аэропорту с документами, содержащими фото до операций, они не узнали ее.

«Мне чуть не запретили въезд в страну, потому что фотографии на всех моих документах отличаются от моего лица», — написала она в Instagram.

Сейчас у Каяне длинные яркие рыжие волосы, тонкий нос, точеный подбородок и полные губы.

Гессика Каяне после пластики

Однако на фото в паспорте изображена другая женщина с темными волосами и более широкими чертами лица.

Гессика Каяне до пластики

К счастью, Каяне задокументировала свой путь к косметическим процедурам и имеет свои фотографии на протяжении всего процесса преобразования.

«Я рада, что у меня есть мой Instagram и несколько „до и после“, чтобы доказать это», — отметила она.

Похоже, инфлюенсер усвоила свой урок.

«Первое, что я сделаю, вернувшись в Бразилию: обновлю все фотографии в своих документах», — заявила она.

Напомним, женщина подала на развод после пластической операции, потому что стала слишком хорошей для мужа.