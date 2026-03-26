Блогерша инсценировала собственное похищение ради популярности и поплатилась за это

Бразильская инфлюэнсерша Монники Фрага

Бразильская инфлюенсерша Монники Фрага поплатилась за дерзкую попытку увеличить количество подписчиков в соцсетях. Полиция утверждает, что женщина инсценировала собственное похищение, пока ее мужа били по-настоящему.

Об этом пишет Mirror.

Фрага, которая ранее заявляла, что на нее и ее мужа Лукаса напали трое вооруженных мужчин возле их дома, сейчас находится под арестом по подозрению в инсценировке собственного похищения. Инфлюенсершу задержали из-за подозрений, что история с похищением была вымышленной — якобы для того, чтобы увеличить аудиторию в соцсетях.

27-летняя женщина рассказывала, что в апреле прошлого года она вместе с мужем стала жертвой нападения возле своего дома в Игарассу, Бразилия. Однако почти через год после этих событий полиция провела утреннюю спецоперацию и задержала инфлюенсершу. По словам следователей, ее муж, которого во время инцидента избили и ограбили, не был знаком с возможным планом.

После инцидента Фрага описывала произошедшее своим более чем 48 тыс. подписчиков как чрезвычайно страшный опыт. В видео она утверждала, что нападавшие угрожали пытками, требуя выкуп, а Лукаса избили, когда супруги отдавали свои вещи. По словам блогерши, их вывезли в лес, где удерживали несколько часов и отпустили только после получения денег.

Сейчас следствие склоняется к версии, что похищение было постановочным и имело целью привлечение внимания медиа. История Фраги действительно появилась в ряде СМИ.

«В ходе расследования были обнаружены признаки того, что якобы похищение с целью выкупа на самом деле было не чем иным, как сговором между так называемой жертвой и одним из исполнителей», — сообщил местным журналистам детектив Клэй Андерсон.

В полицейской операции под названием «Дымовая завеса лайков» было задействовано 30 правоохранителей. По данным следствия, кроме Фраги, к организации фальшивого похищения могли быть причастны еще три человека.

«Расследование свидетельствует, что она не только знала об этом, но и заранее все согласовала и поддерживала контакт с одним из причастных после происшествия», — добавил детектив.

Интересно, что муж Фраги, Лукас, который также пострадал во время инцидента, вероятно, не был в курсе заговора. По словам детектива, «он постоянно настаивает, что искренне верил, что это было настоящее похищение».

Защита блогерши уже обратилась с просьбой освободить ее из-под стражи и перевести под домашний арест, аргументируя это наличием малолетних детей. Сама Фрага продолжает утверждать, что похищение было реальным.

Ей могут предъявить обвинения в шантаже, препятствовании правосудию и расточительстве ресурсов полиции.

Ранее в видеообращении инфлюенсерша рассказывала: «Я провела часы в лесу. Я не знала, вернусь ли живой. Там была река, и все время я думала, что они меня убьют и сбросят туда, и я больше никого не увижу. Все, о чем я могла думать — это мои дети. Они избили Лукаса. Они искали золотые цепочки, о которых я писала. И я сказала: „Эти золотые цепочки были не мои“.

