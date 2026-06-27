Блогерша кичилась богатством в Сети: из ее дома вынесли драгоценности на тысячи долларов — видео

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В Индии блогерша, регулярно демонстрировавшая в соцсетях свои украшения, наличные деньги и роскошный образ жизни, стала жертвой ограбления.

Об этом пишет Oddity Central.

Популярная индийская инфлюенсер Рачна Гурджар, получившая популярность благодаря видео на YouTube и других платформах, где она показывала свои деньги и драгоценности, недавно пережила кражу со взломом. Злоумышленники проникли в ее дом и вынесли драгоценные украшения, наличные деньги и другие вещи.

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По словам женщины, ограбление произошло поздно ночью, когда она вместе с семьей спала в собственном доме в округе Шивпур штата Мадхья-Прадеш. Несколько неизвестных мужчин перерезали ограждение вокруг территории, попали во двор и проникли внутрь дома.

Злоумышленники закрыли дверь комнаты, где спала семья, фактически заблокировав людей внутри. Рачна Гурджар рассказала, что она и ее муж поняли, что произошло около четырех утра. Один из них проснулся и заметил, что дверь заперта.

Супруги пытались самостоятельно открыть их, но это не удалось. Из страха они обратились за помощью к соседям-родственникам, которые помогли им выбраться из комнаты.

После этого Рачна и ее муж увидели последствия ограбления: места хранения были повреждены, а из дома исчезли золотые и серебряные украшения, деньги и даже коробка энергетических напитков.

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Полиция уже начала расследование, однако личности подозреваемых пока что не установлены.

«Они закрыли нас в комнате, а затем совершили кражу. Они вынесли золотые и серебряные украшения, наличные деньги и коробку энергетического напитка на сумму от 8 до 10 лакхов рупий ($8,000 – $10,500). Кроме того, они изменили угол наклона камер видеонаблюдения, вероятно, с помощью латы (бамбуковой палки), чтобы их лица не попали в кадр», — рассказала Гурджар.

Рачна Гурджер / © скриншот с видео

В ходе расследования правоохранители обратили внимание и на активность инфлюенсера в социальных сетях. Незадолго до ограбления она публиковала видео из собственного дома, где демонстрировала свои украшения и пачки наличных почти 100 тысячам подписчиков.

Следователи предполагают, что именно открытость блогерши в Интернете могла привлечь внимание преступников и сделать ее дом потенциальной целью.

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Полиция пытается установить лица мужчин в масках, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Тем временем, история Рачны Гурджар вызвала активное обсуждение в Сети об опасности публичного демонстрирования богатства, денег и деталей личной жизни в соцсетях.

Напомним, сборная Англии стала жертвой ограбления перед стартом на ЧМ-2026 по футболу.

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