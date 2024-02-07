Блогерша наткнулась на дикого медведя во время прогулки по парку: она сняла видео, что было дальше

Мексиканская блогерша Исамар Гамес нервно засмеялась, когда ее преследовал по парку ужасающий черный медведь.

Она сняла видео о своих испытаниях, где показала, как изо всех сил пыталась сохранять спокойствие, идя по пустой тропе.

Зверь не прекращал следовать за ней и почти приближался вплотную.

Сквозь нервный смех Исамар говорит: "Не ходи сюда. Не беги. Просто сохраняй спокойствие и не беги. Мой смех нервный, извините".

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Парк, где можно встретить черных медведей, расположен в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, штат Нуэво-Леон.

К счастью, медведь не трогал ее. Зверь шел за блогершей около пяти минут, но потом нашел себе более интересное занятие.

Эксперты говорят, что если вы встретите в парке медведя нужно спокойно отойти, не бежать и не поворачиваться к нему спиной. Они также советуют не смотреть на медведя и не пытаться притвориться мертвым. Американский черный медведь обычно избегает конфронтации. Однако взрослый медведь вполне способен убить человека.

Напомним, охотник принес домой дикого кабана. 80-килограммовое животное живет в доме и спит на диване.

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