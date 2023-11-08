Блогерша оскандалилась, убив и приготовив 90-килограммового аллигатора ради просмотров (фото)

Женщина оказалась в центре скандала в социальных сетях после опубликования видео, на котором она убивает, обрабатывает и готовит аллигатора.

Об этом пишет Oddity Central.

Чу Ньянг Сяо Хэ, китайская кулинарная блогерша с более чем 3,5 миллионами подписчиков на Douyin (китайская версия TikTok), недавно опубликовала короткий видеоролик, демонстрирующий, как убить и приготовить аллигатора, не выходя из собственного дома. Он был призван шокировать и привлечь внимание, но также повлек за собой волну негативных реакций и обвинений в жестоком обращении с животными.

В ролике девушка сначала моет 90-килограммовую рептилию, морда которой связана, в душе, используя большую щетку.

Чу Ньянг Сяо Хэ / Фото: скриншот с видео

Затем она начинает убивать животное, прежде чем снять шкуру, потрошить и обвалять его. Впоследствии она готовит мясо разными способами.

Чу Ньянг Сяо Хэ / Фото: скриншот с видео

Видео Сяо Хэ разозлило пользователей. Они потребовали навсегда заблокировать ее доступ к платформе из-за очевидного жестокого обращения с животными. Автор контента попыталась защитить себя, но то, как она это сделала, только больше разозлило. Чу Ньян объяснила, что аллигатор на видео был искусственно выведен для изготовления кожаных изделий, поэтому его все равно намеревались принести в жертву.

Чу Ньянг Сяо Хэ / Фото: скриншот с видео

"Эти искусственно выведенные аллигаторы выращиваются специально для компаний по производству кожи и сумок. Это их миссия. Стали бы вы отказываться от сумки Hermes из кожи аллигатора? Нам следует быть более рациональными", — заявила она.

Согласно закону Китая об охране дикой природы, приготовление мяса аллигатора незаконно без получения разрешения от власти, поэтому вирусный трюк Чу Ньянг Сяо Хэ также может иметь юридические последствия.

Китайские аллигаторы находятся под строжайшей охраной класса I в стране, поскольку они являются одним из видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Напомним, убийца выдавал себя за мертвого мужчину и 39 лет скрывался от правосудия. Стало известно, как его разоблачили.

Читайте также: