Блогерша ничего не ест кроме свиного корма – фото

В Китае блогерша потребляла свиной корм стоимостью всего 3 юаня (40 центов США) в день, чтобы сэкономить деньги, утверждая, что это полезнее, чем еда на вынос, что повлекло за собой широкую обеспокоенность состоянием ее здоровья.

Об этом пишет SCMP.

Конг Юфенг, известная в Интернете как "Кинг-Конг Люке", является популярной мастерицей ремесел на Douyin, имеющей 2,8 миллиона подписчиков. Она является выпускницей одной из лучших художественных школ Китая – Сычуаньского института изобразительных искусств.

30 октября Конг опубликовала видео, в котором выразила намерение жить на меньшую сумму денег, хотя и не раскрыла причин этого вызова. Она взяла на вооружение самое популярное предложение по экономии денег с популярного китайского форума Zhihu: есть свиной корм.

Конг потратила 100 юаней (14 долларов США) на мешок корма для свиней, который, по ее словам, после открывания имел "запах молочной овсянки". Видео показало, что корм для свиней содержит такие ингредиенты как соя, арахис, кунжут, кукуруза и добавленные витамины.

Она заявила: "Это все с высоким содержанием белка, низким содержанием жира и полностью натуральное. Разве это не здоровее, чем еда на вынос?".

Конг Юфенг / Фото: Weibo

Конг объяснила, что 100 г свиного корма на один прием пищи обходится ей всего в 3 юаня в день. Затем она смешала чуть-чуть корма с теплой водой и съела его за один раз.

Однако неприятный вкус вызвал у нее гримасу, побуждая ее воскликнуть: "Это так солено! И немного кисловато! Я не могу этого терпеть, мне нужно выпить больше воды".

Доев остатки свиного корма, она объявила, что планирует придерживаться этой диеты в течение недели, чтобы определить, возможно ли поддерживать свое здоровье исключительно на свином корме и воде. Конг также призвала своих последователей не имитировать ее поведение, заявив: "Не делайте этого, если вы не слишком бедны".

Ее трюк быстро привлек внимание в материковых социальных сетях, собрав 6,3 миллионов просмотров на Weibo.

Один онлайн-обозреватель отметил: "Она смешна. Как еда, предназначенная для свиней, может соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов для людей?". Другой прокомментировал: "Во времена голода свиной корм был бы ценным продуктом питания. Но в современном мире высоких стандартов жизни зачем искать неприятности?".

Сотрудник компании по производству кормов для свиней сообщил, что хотя корм не вреден, он не усваивается человеком и поэтому не предназначен для людей.

Со своей стороны, диетолог по фамилии Чен прокомментировал, что возложение на свиной корм может привести к дефициту кальция, железа и йода, что потенциально может повлечь за собой недоедание, остеопороз и усталость.

Напомним, свинья ворвалась в гараж и выпила запасы пива. Подружка-утка была рядом во время похмелья.

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