Блогерша попробовала "самую кислую конфету в мире": видео ее бурной реакции стало вирусным

Автор контента, которая "любит раздвигать свои границы", решилась попробовать так называемую самую кислую конфету в мире.

Блоггерша под псевдонимом Underrated Hijabi, у которой 3 млн подписчиков в TikTok и еще 48 000 в Instagram, призналась The Post: "Я никогда не пробовала чего-то более кислого. Она настолько кислая, что моему мозгу понадобилось некоторое время, чтобы обработать то, что я чувствовала".

В клипе любительница приключений описала темные конфеты со вкусом лимона как "страшные", вроде бы они "сделаны из стекла и бетона".

После того, как она бросила одну из них в рот, кислотный центр "смертоносного шара", вызвавший свертывание вкусовых рецепторов, будто послал разряд электричества по ее телу, заставляя его сражаться в конвульсиях.

Конфета заставила женщину извиваться и метаться на водительском сидении своей машины, где она регулярно снимает свои вирусные видеоролики о дегустации для социальных сетей. Потом она пронзительно вскрикнула, сморщившись от привкуса.

"Сначала вы можете почувствовать горький вкус морской соли, затем он переходит в очень соленый/лимонный вкус, который чувствуется так, будто он нанесен на металлический столб, царапающий ваш язык", — вспомнила она. "Это настолько кисло, что ваше тело испытывает каждую кислоту, текущую через ваш кровоток! Это похоже на кислое, эксцентричное чувство".

Согласно этикетке, конфеты, продаваемые под брендом Mr. Simms Co., имеют "чрезвычайно кислую оболочку, хранящуюся примерно 20 секунд".

Несмотря на это, блогерша попробовала еще одну, которая, что не удивительно, вызвала ту же реакцию. На этот раз она выплюнула не такое уж сладкое угощение на ладонь, прежде чем снова закричать.

В комментариях озадаченные пользователи пошутили, что это бесспорно был "опыт вне тела", а другие с ужасом наблюдали за ее реакцией.

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Неудивительно, что суперкислые конфеты сейчас распроданы в Интернете.

Сообщение на этикетке предупреждает гурманов, что "чрезмерное употребление в течение короткого периода времени может повлечь за собой временное раздражение рта и/или желудка" и что продукт "не подходит для детей в возрасте до 8 лет".

Напомним, девушка кричала и плакала, потому что мастер сделал тату не на том месте. Она ужаснулась от результата.

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