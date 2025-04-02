Блогерша приобрела потерянный в аэропорту чемодан и показала, что было внутри — фото

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Женщина, недавно купившая потерянный багаж в аэропорту, приобрела еще один чемодан и показала, что нашла внутри.

Блогерша по имени Бекки на этот раз заплатила 80 фунтов стерлингов (4280 грн) за чемодан из аэропорта Хитроу в Лондоне, Великобритания.

По словам женщины, которая поделилась видео в TikTok, один только чемодан Delsey продается за более чем 200 фунтов стерлингов (10700 гривен), так что это уже «было неплохое начало».

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Открыв сумку, Бекки нашла новенькое нижнее белье. Наряду с несколькими футболками была черная сумка от Primark и «сотни» неиспользованных прокладок.

Лучшей находкой, по словам Бекки, было синее пальто Tommy Hilfiger и какие-то винтажные джинсы Lee, наверняка имеющие определенную ценность.

Бекки показала, что было внутри / © скриншот с видео

Была также новая одежда, пара футболок H&M с прикрепленными бирками, а также платье с биркой за 98 долларов.

Думая, что сорвала джекпот, Бекки наткнулась на сумочку Guess. Но, к сожалению для нее, это была подделка.

«Я так скептически относилась к покупке, потому что отзывы говорят, что это мошенничество», — сказала Бекки. «Я просто не знаю, что я думаю. Это немного удивительно. В этом случае нет ни носков, ни обуви, ни других вещей, которые вам понадобятся на праздник».

Напомним, пара случайно забрала в аэропорту чужой чемодан и была шокирована находкой внутри. Это было первое путешествие супругов за границу.