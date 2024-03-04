Блогерша продает свои "газы" в банках: сколько она зарабатывает (фото)

Сингапурская блогерша Ченг Винг Йи, также известная как @kiaraakitty с более чем 230 000 подписчиков в Instagram, выбрала довольно грубую привычку зарабатывать деньги. Женщина продает собственные "газы".

Об этом пишет ladbible.com.

Ранее в этом месяце она попала в заголовки газет за то, что организовала нападение на себя в попытке привлечь больше фолловеров. Ченг вела прямую трансляцию во время своего тура по Тайване 9 февраля, когда она попросила свою помощницу переодеться женщиной средних лет и забросать ее яйцами. "Женщина" также обвинила ее в искушении мужа и посоветовала держаться от него подальше.

Позже влиятельный человек признался, что все это было ложью после того, как его заставили извиниться после полицейского расследования инцидента. Впоследствии ей снова запретили въезд на Тайвань.

Ченг Винг Йи / Фото: instagram.com/kiaraakitty

Однако ее последняя схема еще более сомнительна.

Ченг теперь выкладывает свои "газы" в Интернете, утверждая, что их можно хранить до 30 дней после открывания банки. Банки стоят колоссальные 300 долларов каждая, и их все уже приобрели.

А рекламировала блогерша свой товар так: "Вам интересно, как пахнет ваша любимая стримерша Kiaraakitty? Не просто представляйте это, поддержите свое любопытство".

Но она предупреждает потенциальных покупателей: "Изготовление ароматной баночки может занять некоторое время, поэтому время обработки может измениться без уведомления".

Ченг Винг Йи / Фото: instagram.com/kiaraakitty

Это не единственное, что Ченг продает в своем странном Интернет-магазине. По той же цене поклонники могут купить поношенное нижнее белье влиятельной женщины, а использованная ею вода для ванной выставлена на продажу за 500 долларов.

Но, пожалуй, самым странным является тот факт, что торговля "газами" кажется достаточно прибыльной. В 2022 году стримерша Twitch Amouranth запустила бизнес под названием Cutie-Pa-TOOT-ies, продавая свои собственные "баночки с ароматами" по неслыханной цене 1000 долларов за штуку. А звезда сериала 90 Day Fiancе Стефани Матто однажды заявила, что зарабатывает до 50 000 долларов в неделю на продаже своих "газов".

Напомним, мужчина набил рекордное количество кроликов. Сколько их и как выглядят.

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