Блогерша прогулялась по японским улицам в белых носках и была шокирована результатом – фото

Индийская инфлюенсерша проверила на себе знаменитую чистоту Японии, пройдясь по улицам в белых носках, и была шокирована, когда обнаружила, что они остались безупречными.

Об этом пишет SCMP.

Симран Балар Джайн, имеющая 1,4 миллиона подписчиков в Instagram, очаровывает свою аудиторию, делясь опытом путешествий и знаниями о красоте. Видео, документирующее ее гигиенический тест, быстро стало вирусным в социальных сетях, собрав более 26 миллионов просмотров в Instagram.

Джайн опубликовала видео, снятое в Токио, в котором провозгласила Японию "самой чистой страной в мире". Она купила пару белых носков в круглосуточном магазине, разулась и прошлась по улицам и переполненным людьми тротуарам. В конце видео Джайн продемонстрировала свои безупречные белые носки, выразив свое удивление чистотой улиц подписью: "Это безумие!". Она описала свой опыт как "исследование Японии, шаг за шагом – буквально".

Блогерша проверила чистоту улиц Токио / Фото: скриншот с видео

Блогерша проверила чистоту улиц Токио / Фото: скриншот с видео

Один из зрителей в Интернете заметил: "Это невероятно. В моем городе моя обувь всегда собирает окурки, жвачку и кусочки бумаги".

Джайн не назвала точное расстояние или продолжительность прогулки во время теста. Она также исследовала технологические инновации Японии, попробовав сделанные роботами смузи и апельсиновый сок, и выразила надежду, что вскоре такие достижения появятся и в Индии.

В прошлом году Токио вошел в топ-10 самых чистых городов мира по версии международной консалтинговой компании Mercer Eco-City. Япония славится своими чистыми улицами, эффективными системами утилизации отходов и минимальным уровнем загрязнения. Чистота и гигиена глубоко укоренены в японской культуре и считаются отражением порядка и дисциплины. Мусор считается неуважением к другим и к обществу.

В Токио, где проживает почти 14 миллионов жителей, очень мало общественных мусорок, поскольку большинство людей забирают мусор с собой домой. Мусор в Японии является незаконным, и нарушителям грозит наказание до пяти лет заключения и штрафы, достигающие 10 миллионов иен (66 000 долларов США).

В японских школах также уделяется особое внимание гигиеническому воспитанию. С малых лет дети изучают важность личной гигиены, убирая собственные классы, а не полагаясь на уборщиков. Такая практика воспитывает чувство ответственности и командной работы. Кроме того, поддержание чистоты является центральным элементом ритуалов очищения и медитации в японских религиях.

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