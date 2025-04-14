Блогерша раскрыла измену любимого благодаря отпечаткам пальцев: где она их нашла и как отомстила

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Американская блогерша рассказала, как узнала об измене своего любимого. Алекса Лоузи вернулась с рабочей поездки и сразу заподозрила избранника, заметив необычные отпечатки пальцев на своих средствах по уходу.

В подкасте Unbothered 30-летняя женщина поделилась, что пока ее не было, она мало общалась со своим парнем, поскольку он не отвечал на ее звонки.

Жительница Лос-Анджелеса уехала на две недели, а когда вернулась домой, заметила, что на ее дорогом увлажняющем креме были отпечатки пальцев и следы грязи, а также было очевидно, что ее крем для тела тоже использовался.

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Орлиный глаз Алексы также заметил, что ее духи были оставлены «не на своем месте», а неоткрытые посылки были «перетасованы». Она мгновенно поняла, что в доме была женщина, поскольку все доказательства были «закодированы девичьим кодом».

Затем она рассказала, что ее парень начал «уворачиваться», когда она попросила его рассказать, как работают камеры видеонаблюдения, и утверждала, что он сказал ей, что они еще не были установлены.

Она вспомнила: «Мне нужны были ответы. Мне нужно было просто знать. Я проснулась посреди ночи — мое тело просило: «Иди, посмотри записи с камер наблюдения». Я угадала код с первого раза. Паролем был мой день рождения. Две недели, что меня не было, каждый вечер в 21:00 приходила девушка, которая выглядела так же, как я».

Алекса Лоузи / Фото: instagram.com/alexalosey

После просмотра видеозаписи Алекса и ее подруга смогли разыскать таинственную женщину-двойника, с которой встречался ее партнер и увидели, что ее парень следит за ней в социальных сетях. Это дало ей подтверждение, в котором она нуждалась, чтобы отомстить. Она распечатала скриншоты из камер наблюдения и расклеила их по всему дому.

«Я часами раскладывала их везде, где только можно себе представить. В книгах между ноутбуками, везде. Я просто хотела быть уверена, что его мама найдет их, что его друзья найдут их, что уборщица найдет их».

Потом она собрала вещи и уехала из их дома.

Несколько месяцев спустя другая женщина пыталась связаться с ней, но она оборвала эту связь, поскольку уже отошла от этой ситуации.

Напомним, женщина случайно узнала о неверности мужа благодаря радионяне.