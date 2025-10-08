Блогерша родила в прямом эфире на Twitch и вошла в историю (фото, видео)

Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире / © скриншот с видео

Популярная Twitch-стримерша Фанди совершила беспрецедентный поступок — она решила транслировать свои роды вживую. Момент рождения ее ребенка в прямом эфире увидели более 15 тыс. зрителей.

Трансляция длиной в 8 часов до сих пор доступна для просмотра на платформе Twitch.

Весь процесс родов Фанди происходил дома: вместо больничной койки блогерша использовала надувной бассейн. Стримерша стала первой, кто создал подобный формат контента на площадке Twitch.

Несмотря на сильные схватки, женщина продолжала общаться с чатом и даже шутить. Она сохраняла оптимизм и юмор, сравнивая свои роды с очередным «рейдом».

Особым событием стало то, что в чате появился сам генеральный директор Twitch Дэн Кленси. Он лично поздравил Фанди и пожелал ей всего наилучшего.

Чат взорвался шокированными реакциями. Фанаты засыпали стрим эмоциями PogChamp, которая демонстрирует волнение и интригу, обсуждая, «разрешено ли это вообще», и признавая, что они все «сейчас в родильной палате».

К слову, в российском Екатеринбурге 32-летняя новоиспеченная мама-блогерша Марьяна Баруткина сломала позвоночник, пытаясь повторить вирусный «Вызов на шпильках» для социальных сетей. Женщина упала, потеряв равновесие, когда балансировала на высоких каблуках на перевернутой кастрюле.