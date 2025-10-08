ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
182
Время на прочтение
2 мин

Блогерша родила в прямом эфире на Twitch и вошла в историю (фото, видео)

Впервые на Twitch: блогерша родила ребенка дома, транслируя весь процесс родов в прямом эфире.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире

Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире / © скриншот с видео

Популярная Twitch-стримерша Фанди совершила беспрецедентный поступок — она решила транслировать свои роды вживую. Момент рождения ее ребенка в прямом эфире увидели более 15 тыс. зрителей.

Трансляция длиной в 8 часов до сих пор доступна для просмотра на платформе Twitch.

Весь процесс родов Фанди происходил дома: вместо больничной койки блогерша использовала надувной бассейн. Стримерша стала первой, кто создал подобный формат контента на площадке Twitch.

Несмотря на сильные схватки, женщина продолжала общаться с чатом и даже шутить. Она сохраняла оптимизм и юмор, сравнивая свои роды с очередным «рейдом».

Особым событием стало то, что в чате появился сам генеральный директор Twitch Дэн Кленси. Он лично поздравил Фанди и пожелал ей всего наилучшего.

Чат взорвался шокированными реакциями. Фанаты засыпали стрим эмоциями PogChamp, которая демонстрирует волнение и интригу, обсуждая, «разрешено ли это вообще», и признавая, что они все «сейчас в родильной палате».

Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире / © скриншот с видео

Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире / © скриншот с видео

Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире / © скриншот с видео

Twitch-стримерша Фанди родила ребенка в прямом эфире / © скриншот с видео

К слову, в российском Екатеринбурге 32-летняя новоиспеченная мама-блогерша Марьяна Баруткина сломала позвоночник, пытаясь повторить вирусный «Вызов на шпильках» для социальных сетей. Женщина упала, потеряв равновесие, когда балансировала на высоких каблуках на перевернутой кастрюле.

Дата публикации
Количество просмотров
182
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie