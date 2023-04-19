Блогерша с рогами на лбу и дырками в носу показала себя до эпической трансформации - фото

Девушка заявила, что архивные фото заставляют ее чувствовать себя уродливой.
Американская блогерша и фанатка модификаций тела Джесси Киркпатрик показала, как выглядела до своей трансформации.
Она известна в Сети своими растянутыми мочками ушей, татуировками на лице и огромными затычками в ноздрях.
27-летняя девушка, чьи выпуклые рога на лбу заставляют детей убегать с ужасом, поделилась архивными фото. Об этом пишет Daily Star.
Как призналась Джесси, старые фотографии вызывают у нее тошноту.
Жительница Канзаса, у которой также пирсинг в языке и татуировка на шее в виде мандалы, была неузнаваема до того, как стала "зависимой" от бодимодов.
Она отметила, что ей гораздо больше нравится, как выглядит сейчас.
"Я изо всех сил стараюсь никогда не смотреть на эти фотографии, потому что они вызывают у меня тошноту. Все, что я вижу в них, — это кто-то, страдающий душевной болью и стесняющийся того, что он жив. Я выглядела неуверенно и подавленно. Я чувствовала себя ужасно безобразной", — призналась она.
Джесси добавила, что модификация тела — это ее форма исцеления, которая заставляет ее чувствовать себя увереннее и счастливее, несмотря на то, что иногда ее травят за внешний вид.
Любимая модификация тела женщины – это большие ноздри. И в то время как посторонние часто говорят ей, насколько "ненормальна" ее эстетика, Джесси дала совет другим энтузиастам модификации тела, ставшим мишенью хейтеров:
"Учитесь жить, не оглядываясь постоянно, беспокоясь о том, как другие увидят вас или что они подумают о вас. Перестаньте сидеть и позволять другим диктовать, кем вы можете быть и что вы должны чувствовать внутри. Не позволяйте другим управлять вашими чувствами и самооценкой и не позволяйте членам семьи ставить вам ультиматум, потому что они слишком ограничены, чтобы понять, насколько это делает вас счастливым. Поймите, что вы можете быть за пределами обычной толпы и найти таких, как вы, которые будут любить вас просто за то, кто вы есть".
Напомним, помешанной на татуировках женщине запретили ходить на работу, посещать пабы и даже детскую школу из-за ее внешнего вида. Мелисса Слоан также не очень охотно выходит на улицу из-за буллинга.
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