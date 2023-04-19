Блогерша с рогами на лбу и дырками в носу показала себя до эпической трансформации - фото

Американская блогерша и фанатка модификаций тела Джесси Киркпатрик показала, как выглядела до своей трансформации.

Она известна в Сети своими растянутыми мочками ушей, татуировками на лице и огромными затычками в ноздрях.

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

27-летняя девушка, чьи выпуклые рога на лбу заставляют детей убегать с ужасом, поделилась архивными фото. Об этом пишет Daily Star.

Фото: dailystar.co.uk

Как призналась Джесси, старые фотографии вызывают у нее тошноту.

Фото: dailystar.co.uk

Жительница Канзаса, у которой также пирсинг в языке и татуировка на шее в виде мандалы, была неузнаваема до того, как стала "зависимой" от бодимодов.

Фото: dailystar.co.uk

Она отметила, что ей гораздо больше нравится, как выглядит сейчас.

"Я изо всех сил стараюсь никогда не смотреть на эти фотографии, потому что они вызывают у меня тошноту. Все, что я вижу в них, — это кто-то, страдающий душевной болью и стесняющийся того, что он жив. Я выглядела неуверенно и подавленно. Я чувствовала себя ужасно безобразной", — призналась она.

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

Джесси добавила, что модификация тела — это ее форма исцеления, которая заставляет ее чувствовать себя увереннее и счастливее, несмотря на то, что иногда ее травят за внешний вид.

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

Любимая модификация тела женщины – это большие ноздри. И в то время как посторонние часто говорят ей, насколько "ненормальна" ее эстетика, Джесси дала совет другим энтузиастам модификации тела, ставшим мишенью хейтеров:

"Учитесь жить, не оглядываясь постоянно, беспокоясь о том, как другие увидят вас или что они подумают о вас. Перестаньте сидеть и позволять другим диктовать, кем вы можете быть и что вы должны чувствовать внутри. Не позволяйте другим управлять вашими чувствами и самооценкой и не позволяйте членам семьи ставить вам ультиматум, потому что они слишком ограничены, чтобы понять, насколько это делает вас счастливым. Поймите, что вы можете быть за пределами обычной толпы и найти таких, как вы, которые будут любить вас просто за то, кто вы есть".

Фото: instagram.com/bodyartatlarge

Напомним, помешанной на татуировках женщине запретили ходить на работу, посещать пабы и даже детскую школу из-за ее внешнего вида. Мелисса Слоан также не очень охотно выходит на улицу из-за буллинга.

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