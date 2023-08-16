Блогерша заявила, что ее не пустили на самолет из-за одежды: как она выглядела (фото)

Девушка утверждает, что ей запретили садиться на рейс из-за одежды.

21-летняя модель и блогер Кине-Чан появилась в аэропорту Навегантес в Бразилии, одетая в косплей Ребекки из аниме-сериала Cyberpink: Edgerunners.

На ней были только черное бикини, бирюзовый парик и черные сандалии.

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Ее якобы остановила служба безопасности аэропорта и запретила продолжать полет. Она утверждает, что ей сказали, что она одета ненадлежащим образом и не пустили на рейс.

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

"Я уже знала, что могу опоздать, поэтому оделась, чтобы не тратить попусту время. Но мне сказали идти домой и переодеться, потому что то, что на мне было, было "неподходящим". Я объяснила, что лечу на мероприятие", — пояснила она в своем Instagram.

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Инцидент озадачил ее поклонников, но не все согласились с моделью. Многие написали, что она со своей затеей зашла слишком далеко.

Это не место, где можно носить белье

Конечно, я люблю тебя, но ради Бога… Ты могла бы одеть легкие наряды, например платье или даже блузку на пуговицах

Они правы, что не пустили тебя

Следовало бы надеть сверху халат

Напомним, пьяные туристы заснули на Эйфелевой башне, пробравшись в закрытую часть. Их разбудил с похмелья охранник.

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