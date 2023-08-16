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Блогерша заявила, что ее не пустили на самолет из-за одежды: как она выглядела (фото)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
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Блогерша заявила, что ее не пустили на самолет из-за одежды: как она выглядела (фото)

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Фаны также не поддержали модель.

Девушка утверждает, что ей запретили садиться на рейс из-за одежды.

21-летняя модель и блогер Кине-Чан появилась в аэропорту Навегантес в Бразилии, одетая в косплей Ребекки из аниме-сериала Cyberpink: Edgerunners.

На ней были только черное бикини, бирюзовый парик и черные сандалии.

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0 / ©
Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Ее якобы остановила служба безопасности аэропорта и запретила продолжать полет. Она утверждает, что ей сказали, что она одета ненадлежащим образом и не пустили на рейс.

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0 / ©
Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

"Я уже знала, что могу опоздать, поэтому оделась, чтобы не тратить попусту время. Но мне сказали идти домой и переодеться, потому что то, что на мне было, было "неподходящим". Я объяснила, что лечу на мероприятие", — пояснила она в своем Instagram.

Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0 / ©
Кине-Чан / Фото: instagram.com/kinechan2.0

Инцидент озадачил ее поклонников, но не все согласились с моделью. Многие написали, что она со своей затеей зашла слишком далеко.

  • Это не место, где можно носить белье
  • Конечно, я люблю тебя, но ради Бога… Ты могла бы одеть легкие наряды, например платье или даже блузку на пуговицах
  • Они правы, что не пустили тебя
  • Следовало бы надеть сверху халат

Напомним, пьяные туристы заснули на Эйфелевой башне, пробравшись в закрытую часть. Их разбудил с похмелья охранник.

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Дата публикации
Просмотры
1250
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