Блогеры посетили изолированное коренное племя и дали ему впервые попробовать вейп – фото

Ютуберы получили шквал критики от онлайн-зрителей после того, как посетили изолированное коренное племя и дали им впервые попробовать вейп.

Об этом пишет Daily Star.

NELK Boys, которых обычно называют NELK, публикуют в Интернете видео, где они разыгрывают ничего не подозревающих людей и шутят над ними. Во время своей последней проделки ребята отправились на тихоокеанский остров близ Фиджи и пошли в джунгли, чтобы встретиться с местным племенем. Видео, опубликованное в канун Рождества, не стало хитом среди более восьми миллионов подписчиков, назвавших их идею непочтительной и опасной.

Участники Кайл Форгерд, Аарон "Стейни" Штайнберг и Салим Сирур имеют миллионы подписчиков на других платформах, таких как TikTok и Instagram. Они решили посетить племя, в большинстве своем не имеющее связи с внешним миром, и поделиться своим опытом в почти 40-минутном видео, снятом как документальный фильм.

Видео задокументировало их путешествие от начала до конца. Однако, когда они установили контакт с племенем и направились в их деревню, ребята решили научить членов курить вейп. Также они предложили племени попробовать снюс – табачное изделие, предназначенное для употребления под верхней губой, которое дает никотин.

Племя впервые попробовало вейп / Фото: The Nelk Boys/YouTube

Племя впервые попробовало вейп / Фото: The Nelk Boys/YouTube

Племя впервые попробовало вейп / Фото: The Nelk Boys/YouTube

Пользователи раскритиковали инфлюенсеров за их поведение:

Это был ужасающий ход. Племенные общины удивительно здоровы, и некоторые из них живут очень долго. Привоз к ним токсичных продуктов им не поможет

Это вызывает беспокойство по поводу культурной чувствительности и рисков для здоровья. Это очень важно. Важно, чтобы влиятельные лица учитывали последствия своих действий

Зачем вы это делаете с людьми?

Полная глупость

Напомним, на острове в Океании абориген носит украинский трезубец и знает о войне. Кроме аксессуара на нем были только чехол на пенисе, бусы и корона с перьями.

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