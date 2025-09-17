Блогеры пожарили яичницу на грязевом вулкане в Украине: что получилось

Яичница на вулкане / © скрин с видео

Украинский тревел-блогер Максим Узол, ведущий канала «Узол и Манько», удивил своих подписчиков необычным экспериментом. Он показал, как приготовил яичницу на единственном активном грязевом вулкане в Украине, расположенном возле села Старуня в Ивано-Франковской области.

Это стало известно из его You Tube канала.

Блогеры опубликовали видео, где Максим Узол готовит яичницу прямо на сковороде, которую держит над огнем из одного из кратеров. Он отметил, что жар был настолько интенсивным, что ощущался даже сквозь обувь, а яйца пожарились очень быстро.

Жарка яичницы на вулкане / © скрин с видео

«Тут действительно не надо очень и ждать. Я вижу, как оно жарится», — сказал блогер, прежде чем попробовать блюдо «на свой риск и под собственную ответственность».

Таблица Менделеева и другие особенности вулкана

Максим Узол рассказал, что грязевой вулкан «Старуня» дышит небольшими кратерами, из которых выделяется «целая таблица Менделеева». По его словам, на территории вулкана нет ничего живого, поскольку «химические соединения все это убивают».

Он также добавил, что вокруг кратеров растекается горячая жирная масса, похожая на нефть. Несмотря на все опасности и необычные условия, блогер отметил, что яичница получилась вкусной.

Грязевой вулкан / © скрин с видео

