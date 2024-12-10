Блюдо со "взрывным" вкусом: самую опасную в мире пиццу готовят на вулкане — фото

Туристы в Гватемале могут отведать особую пиццу, приготовленную действующим вулканом.

Об этом пишет Daily Star.

Блюдо со взрывным вкусом стало "кулинарным успехом" для шеф-повара Марио Давида Гарсии, развлекающего посетителей тем, что готовит в термостойких перчатках и защитных очках, используя печь из вулканической породы, дров и угля, чтобы приготовить "Маргариту".

Он работает на вулкане Пакайя уже пять лет, и, по словам Марио, эта гора позволяет "баловать себя и восхищаться ею". "Я продавал все – от мороженого до овощей, но никогда не думал, что вулкан станет отправной точкой моего кулинарного успеха", – сказал Марио The Times.

В Гватемале готовят пиццу на вулкане / Фото: Get Your Guide

Время от времени вулкан демонстрирует хитроумные побочные эффекты. Марио рассказал, что однажды вулкан выбросил много серы, и когда они спустились с горы, у них пошло носовое кровотечение, а ресторан пришлось закрыть на 15 дней.

Американская туристка Соджорнер Уайт рассказала: "Лишь когда я сидела и ела пиццу, я поняла, что это был действующий вулкан. Возможно, это был не самый безопасный опыт самостоятельного путешествия, но пицца была восхитительна на вкус".

В Гватемале готовят пиццу на вулкане / Фото: Get Your Guide

Последнее извержение лавы Пакайи произошло в мае в 2021 году. Это один из трех действующих вулканов Гватемалы высотой более 2 500 метров и является одним из самых популярных мест для туристов, посещающих страну.

Напомним, активная вулканическая гора в холодной Антарктике ежедневно выбрасывает в атмосферу золото на $6000.

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