Курьезы
333
1 мин

Бобер остановил движение поездов в одной из стран Европы на несколько дней: что произошло (фото)

Из-за плотины, которую построил водный грызун вблизи железнодорожного моста, поток воды нарушил его фундамент.

Богдан Скаврон
Бобер

Бобер, иллюстративное изображение / © Pixabay

Движение поездов между двумя городами в Дании пришлось приостановить на несколько дней из-за повреждения железнодорожного моста. Его, очевидно, вызвал бобер, который построил возле переправы свою плотину.

Об этом сообщает общественный вещатель этой европейской страны DR.

Железнодорожное сообщение между городами Аулум и Струер пришлось приостановить еще накануне, 17 сентября. Ремонтные работы продлятся как минимум до вечера воскресенья.

Компания Banedanmark, которая обслуживает государственную сеть железных дорог, утверждает, что причиной повреждения моста стал слишком трудолюбивый бобер.

«Он построил собственную плотину в ручье под мостом, что изменило поток воды и ослабило фундамент», — пояснили в компании, опубликовав фото с последствиями работы бобра.

Пока не восстановится движение поездов, транспортное сообщение между городами будет происходить автобусными маршрутами.

Напомним, ранее медузы вызвали остановку одного из ядерных реакторов на атомной электростанции «Палюэль» во Франции.

333
