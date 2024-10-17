Бог брака: у мужчины есть 4 жены, 2 любовницы и он стремится стать отцом 54 детей (фото)

Он говорит, что наслаждается ролью домохозяина и утверждает, что занимается сексом более 28 раз в неделю.
Мужчина из Японии, имеющий четырех жен, двух любовниц и планирующий стать отцом 54 детей, хочет быть "богом брака".
Об этом пишет SCMP.
36-летний Рюта Ватанабе, проживающий в северной префектуре Хоккайдо, не работает уже 10 лет и живет полностью на зарплату своих жен и подружек.
Его жены находятся в гражданском браке, признаны партнерами в отношениях, подобных брачным, без официальной регистрации, основанных на длительном сожительстве и общих обязанностях.
Ватанабе уже отец 10 детей и живет с двумя из них и тремя своими женами. Он берет на себя роль домохозяина, готовит еду, выполняет домашнюю работу и заботится о детях.
Домашние расходы, составляющие почти 914 000 иен (6 000 долларов США) в месяц, распределяются между его женами и подругами.
У Ватанабе также есть четвертая жена, которой 24 года, но они живут по отдельности. Кроме того, он познакомился с двумя подругами через социальные сети.
Шесть лет назад депрессивного Ватанабе, жившего на социальную помощь, бросила его девушка. По его словам, именно это подтолкнуло его начать встречаться с разными женщинами через приложения для знакомств.
Ранее в этом году на японском телешоу Abema Prime Ватанабе сказал: "Я просто люблю женщин. Пока мы любим друг друга все одинаково, не будет никаких проблем".
Ватанабе также рассказал, что каждая из его жен имеет отдельную комнату, и каждую ночь он спит с разными женами по очереди. Он утверждает, что занимается сексом более 28 раз в неделю, и говорит, что его жены никогда не ревнуют, но они хорошо ладят, как подружки.
Ватанабе стремится побить рекорд Японии по количеству родившихся детей, став так называемым богом брака.
Интернет-источники указывают на то, что Токугава Иенари, сегун, умерший в 1841 году, за время своего правления в эпоху Эдо родил около 53 детей от 27 наложниц.
Ватанабе сказал: "Я хочу иметь 54 детей, чтобы мое имя вошло в историю. Я все еще ищу новых жен".
Многоженство в Японии незаконно, а это означает, что Ватанабе не может легально жениться на нескольких женщинах одновременно.
Напомним, двое мужчин встретились на семейном реалити-шоу, бросили своих жен и теперь живут вместе. Они охотно делятся видео домашней жизни.
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