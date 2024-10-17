Бог брака: у мужчины есть 4 жены, 2 любовницы и он стремится стать отцом 54 детей (фото)

Он говорит, что наслаждается ролью домохозяина и утверждает, что занимается сексом более 28 раз в неделю.

Мужчина из Японии, имеющий четырех жен, двух любовниц и планирующий стать отцом 54 детей, хочет быть "богом брака".

Об этом пишет SCMP.

36-летний Рюта Ватанабе, проживающий в северной префектуре Хоккайдо, не работает уже 10 лет и живет полностью на зарплату своих жен и подружек.

Его жены находятся в гражданском браке, признаны партнерами в отношениях, подобных брачным, без официальной регистрации, основанных на длительном сожительстве и общих обязанностях.

Ватанабе уже отец 10 детей и живет с двумя из них и тремя своими женами. Он берет на себя роль домохозяина, готовит еду, выполняет домашнюю работу и заботится о детях.

Домашние расходы, составляющие почти 914 000 иен (6 000 долларов США) в месяц, распределяются между его женами и подругами.

У Ватанабе также есть четвертая жена, которой 24 года, но они живут по отдельности. Кроме того, он познакомился с двумя подругами через социальные сети.

Рюта с женами / Фото: X.com

Шесть лет назад депрессивного Ватанабе, жившего на социальную помощь, бросила его девушка. По его словам, именно это подтолкнуло его начать встречаться с разными женщинами через приложения для знакомств.

Ранее в этом году на японском телешоу Abema Prime Ватанабе сказал: "Я просто люблю женщин. Пока мы любим друг друга все одинаково, не будет никаких проблем".

Ватанабе также рассказал, что каждая из его жен имеет отдельную комнату, и каждую ночь он спит с разными женами по очереди. Он утверждает, что занимается сексом более 28 раз в неделю, и говорит, что его жены никогда не ревнуют, но они хорошо ладят, как подружки.

Ватанабе стремится побить рекорд Японии по количеству родившихся детей, став так называемым богом брака.

Рюта с женами и ребенком / Фото: X.com

Интернет-источники указывают на то, что Токугава Иенари, сегун, умерший в 1841 году, за время своего правления в эпоху Эдо родил около 53 детей от 27 наложниц.

Ватанабе сказал: "Я хочу иметь 54 детей, чтобы мое имя вошло в историю. Я все еще ищу новых жен".

Многоженство в Японии незаконно, а это означает, что Ватанабе не может легально жениться на нескольких женщинах одновременно.

Напомним, двое мужчин встретились на семейном реалити-шоу, бросили своих жен и теперь живут вместе. Они охотно делятся видео домашней жизни.

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