Бог действительно существует: французские математики перечислили доказательства

Люди еще с древнейших времен интересовались вопросом — действительно ли существует Бог. Традиционно наука являлась контраргументом в пользу существования божественного творца. Однако французские математики Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллор теперь говорят, что наука стала союзником Бога.

В новой книге они собрали мнения 62 лауреатов Нобелевской премии и более 100 ведущих ученых, чтобы определить научные открытия, которые могут доказать реальность Бога. Это включает все от Большого взрыва — наиболее широко признанного объяснения происхождения Вселенной — до ДНК и генома человека.

«До недавнего времени вера в Бога казалась несовместимой с наукой. Теперь неожиданно наука, похоже, стала союзником Бога», — говорят авторы.

В конце концов, опровергает ли наука существование Бога или поддерживает его, остается открытой для интерпретации, но эти научные открытия предлагают увлекательный взгляд на возможность того, что наш мир является результатом замысла, а не случайности.

Большой взрыв

Большой взрыв является наиболее широко принятым объяснением происхождения Вселенной, и утверждает, что Вселенная возникла из одной точки примерно 14 миллиардов лет назад.

Согласно теории, мгновенно, скорее моргания глаза, внезапно родились материя и энергия, а также пространство и время.

Многие ученые, в том числе покойный профессор Стивен Хокинг, опровергли предположение, что за Большим взрывом стоял божественный творец. Но, по словам авторов, которые являются христианами, такое действие свидетельствует о том, что было какое-то высшее существо, которое могло его спровоцировать.

«Большой взрыв загоняет нас в угол. Если говорить прямо, это ставит нас лицом к лицу с идеей Бога», — пишут Боннасси и Боллор в своей книге.

Тот факт, что мы не можем по-настоящему вообразить время до Большого взрыва, поскольку категории времени, пространства и материи просто не применяются, подтверждает идею творческого акта.

«Если математическая информация существовала до Большого взрыва, кто же тот невероятный „программист“, стоящий за таким кодом?», — отмечают математики.

Точно настроенная вселенная

Жизнь на Земле существует только благодаря точному сочетанию факторов, таких как правильная температура, защитное магнитное поле нашей планеты и кислорода в атмосфере.

Другие жизненно важные параметры включают в себя идеальный наклон оси вращения Земли и толщину ее озонового слоя, что защищает нас от смертельного излучения Солнца.

В более широком смысле, все во Вселенной руководствуется основными силами, такими как сильное взаимодействие, слабое взаимодействие и электромагнитное взаимодействие.

Исследователи отмечают, что эти константы несут ряд чисел или значений, рассчитанных некоторыми из лучших научных условий, такими как немецкий физик Альберт Эйнштейн.

«Или эти точно настроенные числа являются результатом случая — маловероятного, — или они происходят из сложных расчетов высокоинтеллектуального Бога-творца. Для некоторых из этих чисел даже очень незначительное отклонение на удаленную запятую привело бы к неузнаваемой Вселенной, и нас бы здесь не было, чтобы об этом говорить», — говорят Боллоре и Боннасси.

Эта школа мысли, известная как гипотеза точно настроенной Вселенной, вызывает образ всемогущего творца на небесах. Хотя этот образ может быть скачком воображения, альтернативное убеждение, что Вселенная является «бесцельной случайностью», менее подкреплена идеально калиброванными числами.

ДНК и геном человека

По словам ученых, теоретически, Земля могла бы существовать и без того удивительно разнообразного спектра растений и животных, которыми она располагает сегодня.

Около четырех миллиардов лет назад инертная материя стала древнейшей примитивной формой жизни, и таинственным образом возникла ДНК.

«Невероятность огромного скачка от инертной материи к жизни удивительна, и лишь случайность не может объяснить появление жизни», — объясняют французские математики.

Боллоре и Боннассье утверждают, что жизнь возникла благодаря естественным законам, установленным Богом в самом начале, или в результате специального вмешательства того же творца.

Теория относительности Эйнштейна

Альберт Эйнштейн, называвший себя «не атеистом», но и не исповедовавший религии, разработал теорию относительности.

Теория, изменившая наше понимание физики, утверждает, что время, пространство, материя и энергия взаимосвязаны и что одно из них не может существовать без другого. В нем говорится, что свет, а в частности скорость света, единственная «константа» во Вселенной, а все остальное — относительное, даже время.

Некоторые христиане интерпретировали эту теорию как доказательство существования Бога, сравнивая свет и Бога — оба неизменных константа. Примечательно, что Библия говорит «Бог есть свет» и неоднократно использует слово «свет» для описания всеприсутствующего Бога, например, «Я — свет мира» и «Господь — мой свет и мое спасение».

Согласно теории, время остановилось бы, если бы что-то двигалось со скоростью света, тогда как Бог, сравнительно, вечен, не имеет ни начала, ни конца.

Квантовая механика

Из всех научных открытий 20 века мало кто так поразил ученых, как квантовая физика. Классические модели физики не могут объяснить мир квантовой механики, которая подвергает сомнению наше понимание реальности.

Итак, доказывает ли наука существование Бога?

В целом авторы настаивают на том, что доказательства существования Бога являются «многочисленными, четкими и рациональными», а их аргументы основываются на «уме и тщательном анализе».

«Следы действий Бога» во Вселенной гораздо ощутимее, чем следы инопланетян, но почему-то ученые тратят больше усилий на поиск последних. Мы живем в чрезвычайные времена», — заключают Оливье Боннасси и Мишель-Ив Боллор в своей книге.

