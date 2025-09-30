Богач решил стать бездомным и выживает за копейки — фото

Реклама

Молодой человек из Китая отказался от элитного образа жизни, чтобы жить как бездомный, выживая всего на 100 юаней (14 долларов США, 580 гривен) в месяц.

Как сообщает SCMP, 32-летний Чжао Диан провел свои юношеские годы в Шанхае, а в возрасте 10 лет переехал в Новую Зеландию. Он стал академическим лидером, получив две ступени бакалавра и три ступени магистра по финансам, живя в Сиднее, Нью-Йорке, Пекине и Париже. Несмотря на постоянное давление со стороны родителей, требовавших от него добиться успеха, Чжао тянулся к поиску знаний.

Размышляя о своем непростом воспитании, Чжао вспоминает о сложных отношениях с родителями, обозначенных жестокой дисциплиной отца из-за того, что он был левшой, и неспособностью матери сопереживать его трудностям. Его престижное образование было для него «оками».

Реклама

После многих лет за границей он боролся с глубоким одиночеством, часто находя утешение только среди китайских эмигрантов. Находясь в Париже, он устроился на кухню китайского ресторана, где обрел радость в выполнении простых задач.

«Мойка посуды может принести счастье, так зачем ждать идеальной работы?» — убежден он.

В 2023 году Чжао вернулся в Китай, сначала работал официантом на местном пивном фестивале и гостинице. В прошлом году он попал в город Дали в провинции Юньнань, где принял радикальное решение жить на улице.

Чжао Диан / © scmp.com

Его распорядок дня состоит из пробуждения в 7 утра и отхода ко сну в 21:00, время от времени он принимает душ в хостелах. Он питается в бесплатных вегетарианских ресторанах и полагается на гостиничные услуги по стирке белья, умудряясь жить скромно на 100 юаней в месяц, а его личные сбережения составляют около 2500 юаней.

Реклама

Он носит одежду из секонд-хэнда, а также электронную книгу, чтобы посвящать время чтению, путешествиям и участию в значимых проектах, в частности, организации книжных клубов и обмене видеороликами по психологическим консультациям в Интернете.

Он разорвал связи с родителями, живущими в Новой Зеландии, но стремится к близким отношениям.

Чжао имел девять романтических отношений и имеет 10-летнюю дочь от предыдущего партнерства в Нью-Йорке. Они поддерживают связь онлайн.

Чжао Диан / © scmp.com

Несмотря на то, что Чжао посещает престижные учебные заведения, он считает, что многие молодые люди часто чувствуют себя потерянными и плывут по течению из-за токсичной образовательной среды. В ответ на это он запустил проект, предлагающий детям карьерный опыт, чтобы помочь им найти свои истинные страсти.

Реклама

Чжао чувствует, что отказ от традиционного образа жизни в пользу недорогого значительно усилил его ощущение самореализации, хотя его нетрадиционный выбор вызвал неоднозначную реакцию. Одни выражали сочувствие и понимание, другие критиковали его за чрезмерный идеализм и безответственность.

Напомним, мужчина сэкономил 16 млн гривен, отказавшись от простых вещей. Он признался, почему теперь об этом сожалеет.