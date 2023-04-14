Богач, выигравший 27 млн долларов, через 5 лет жил в сарае с фекалиями: как он потерял все

Дэвид Ли Эдвардс был осужденным преступником из Ашленда, штат Кентукки, но ему повезло, когда он выиграл 27 миллионов долларов в лотерею Powerball в августе в 2001 году.

Впрочем, всего через пять лет он потерял все и поселился в сарае, покрытом фекалиями. Об этом пишет mirror.co.uk.

Это был один из самых больших выигрышей в лотерею в истории, но к 2006 году все деньги Эдвардса закончились.

Первое, что сделал Дэвид после того, как стал миллионером, женился на своей девушке Шоне Мэддакс в Малибу, штат Калифорния.

Фото: mirror.co.uk

Затем влюбленные решили потратить деньги. Во-первых, это был особняк стоимостью 1,6 миллиона долларов, площадью 6000 квадратных футов в закрытом комплексе в Палм-Бич-Гарденс, Флорида. Этого дома ему было недостаточно, поэтому он приобрел еще один рядом за 600 000 долларов.

Фото: mirror.co.uk

Дэвид потратил еще миллион фунтов стерлингов на роскошные автомобили, включая Dodge Viper за 90 000 долларов и Lamborghini Diablo за 200 000 долларов. Но самой дорогой роскошью был частный LearJet стоимостью 1,9 миллиона долларов.

В надежде инвестировать он также потратил еще 4,5 миллиона долларов на компанию по установке оптоволокна и бизнес по производству лимузинов. Он даже заплатил полмиллиона бывшей жене и ее мужу за опеку над дочерью Эдвардса, Тиффани, которая тогда была подростком.

По оценкам, он потратил 3 миллиона долларов из своих 27 миллионов только через три месяца после получения выигрышного билета и еще 12 миллионов долларов в первый год.

Впрочем, перерасход и наркомания взяли свое.

Фото: mirror.co.uk

К 2006 году Эдвардс и Мэддакс уже были без копейки в кармане. В конце концов жена бросила его и снова вышла замуж. Впоследствии она и ее новый муж приняли Дэвида у себя, прежде чем нашли для него место в хосписе.

Фото: mirror.co.uk

В 2013 году бывший миллионер скончался в возрасте 58 лет.

До конца жизни он даже задолжал другим людям. За годы до своей смерти у Эдвардса было несколько проблем с законом из-за хранения запрещенных наркотиков, включая крек. Также мужчина заразился гепатитом от использования внутривенных игл.

Напомним, в Турции женщина из-за ТикТока застрелила своего экс-любовника. Стало известно, что он натворил.

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