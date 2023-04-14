Богач, выигравший 27 млн долларов, через 5 лет жил в сарае с фекалиями: как он потерял все

Перерасход и наркомания взяли свое.
Дэвид Ли Эдвардс был осужденным преступником из Ашленда, штат Кентукки, но ему повезло, когда он выиграл 27 миллионов долларов в лотерею Powerball в августе в 2001 году.
Впрочем, всего через пять лет он потерял все и поселился в сарае, покрытом фекалиями. Об этом пишет mirror.co.uk.
Это был один из самых больших выигрышей в лотерею в истории, но к 2006 году все деньги Эдвардса закончились.
Первое, что сделал Дэвид после того, как стал миллионером, женился на своей девушке Шоне Мэддакс в Малибу, штат Калифорния.
Затем влюбленные решили потратить деньги. Во-первых, это был особняк стоимостью 1,6 миллиона долларов, площадью 6000 квадратных футов в закрытом комплексе в Палм-Бич-Гарденс, Флорида. Этого дома ему было недостаточно, поэтому он приобрел еще один рядом за 600 000 долларов.
Дэвид потратил еще миллион фунтов стерлингов на роскошные автомобили, включая Dodge Viper за 90 000 долларов и Lamborghini Diablo за 200 000 долларов. Но самой дорогой роскошью был частный LearJet стоимостью 1,9 миллиона долларов.
В надежде инвестировать он также потратил еще 4,5 миллиона долларов на компанию по установке оптоволокна и бизнес по производству лимузинов. Он даже заплатил полмиллиона бывшей жене и ее мужу за опеку над дочерью Эдвардса, Тиффани, которая тогда была подростком.
По оценкам, он потратил 3 миллиона долларов из своих 27 миллионов только через три месяца после получения выигрышного билета и еще 12 миллионов долларов в первый год.
Впрочем, перерасход и наркомания взяли свое.
К 2006 году Эдвардс и Мэддакс уже были без копейки в кармане. В конце концов жена бросила его и снова вышла замуж. Впоследствии она и ее новый муж приняли Дэвида у себя, прежде чем нашли для него место в хосписе.
В 2013 году бывший миллионер скончался в возрасте 58 лет.
До конца жизни он даже задолжал другим людям. За годы до своей смерти у Эдвардса было несколько проблем с законом из-за хранения запрещенных наркотиков, включая крек. Также мужчина заразился гепатитом от использования внутривенных игл.
Напомним, в Турции женщина из-за ТикТока застрелила своего экс-любовника. Стало известно, что он натворил.
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