Богач закопал сундуки с сокровищами на миллионы и бросил вызов любому, кто их найдет

Американский предприниматель и ранний криптоинвестор недавно объявил публичную охоту за пятью разными сундуками с сокровищами, содержащими ценные предметы, которые, как утверждается, стоят около 2 миллионов долларов.

Об этом пишет Business Insider.

Джон Коллинз-Блэк когда-то мечтал найти ценное сокровище, но ему удалось разбогатеть, рано инвестировав в биткоин, поэтому последние пять лет он провел, планируя эпическую охоту за сокровищами для других охотников за сокровищами. Во время пандемии COVID-19 криптоинвестор начал собирать коллекцию ценных вещей, чтобы наполнить ими пять разных сундуков с кладами, а затем закопать их в неизвестных местах по всей территории США. Ни один из ящиков не является частной собственностью, поэтому технически любой может их найти, хотя Коллинз-Блэк отмечает, что для того, чтобы найти хотя бы один из сундуков, нужно следовать ряду подсказок и иметь острый ум.

Джон утверждает, что он единственный, кто знает, где спрятаны сундуки с сокровищами, поэтому нет смысла расспрашивать о подсказках его семью и друзей. Вся информация, необходимая охотнику за сокровищами, чтобы начать "наибольшую охоту за сокровищами в американской истории", удобно изложена в книге Коллинза-Блэка "Сокровища внутри", хотя он позаботился о том, чтобы сделать их более сложными для расшифровки. Каждый сундук – это также коробка с головоломкой, которую нужно открыть, но Коллинз-Блэк призвал людей не открывать их силой, поскольку его книга содержит инструкции, как это сделать.

Джон рассказал, что среди ценностей, запечатанных в пяти сундуках с сокровищами, есть биткоин Casascius (первый физический биткоин в истории), зеленый колумбийский изумруд, карточка покемона Shining Charizard 2002 года, антиквариат из корабельной аварии и желейный бокал Джорджа Вашингтона, и он показал американскому изданию чеки на все предметы, чтобы доказать, что он купил их все.

"На самом деле я пытался выяснить, какой будет "золотая середина", насколько велика она будет, не делая ее слишком большой, я не хотел, чтобы люди сошли с ума", — сказал Коллинз-Блэк, добавив, что стоимость клада оценивается между 2 и 3 миллиона долларов, и ожидается, что с каждым годом она будет только расти. "Если через пять-семь лет курс биткоина вырастет до $500 000 или $1 млн, или эти сокровища будут стоить $10 млн, и кто-то их найдет, то я думаю, что я просто отпраздную это и буду счастлив", — добавил криптоинвестор.

Напомним, недавно биткоин достиг нового рекорда. 10 ноября он торговался на безумном высоком уровне – более 80 000 долларов за единицу.

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