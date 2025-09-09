Богач завещал более 1,14 миллиарда долларов известному футболисту, с которым никогда не встречался

Неймар / © Associated Press

Легенда бразильского футбола Неймар-младший, потерпевший наибольший разгром в карьере и расплакавшийся на поле, унаследует более 1,14 миллиарда долларов после того, как его назвали единственным наследником бездетного миллиардера, с которым он никогда не встречался.

Об этом сообщает RIC.

Анонимный мужчина недавно ушел из жизни. Бразильское издание сообщило, что завещание было оформлено в офисе в Порту-Алегри и заверено 12 июня в присутствии двух свидетелей. Анонимный миллиардер был холост и бездетным, и выбрал Неймара-младшего своим единственным наследником, поскольку отождествлял себя с ним на личном уровне, хотя они никогда не встречались.

33-летний Неймар еще не прокомментировал ситуацию, но даже если его завещание будет утверждено бразильским судом, он может столкнуться с юридическими осложнениями. Несмотря на то, что деньги ему вряд ли нужны, поскольку, по сообщениям, его состояние составляет от 300 до 330 миллионов долларов, Неймар, скорее всего, перепрыгнет к статусу миллиардера буквально за одну ночь.

Неймар / © Associated Press

Бразильские СМИ сообщают, что неизвестный миллиардер восхищался Неймаром-младшим и как футболистом, и как семьянином, особенно за близкие отношения с его отцом, напоминавшим ему его собственного покойного отца.

«Мне нравится Неймар, я во многом идентифицирую себя с ним», — говорится в документе. «Он бескорыстный, что является редкостью в наши дни. Его связь с отцом очень напоминает мне ту, что была у меня с покойным моим».

Гигантское наследие, как сообщается, содержит разные активы, среди которых недвижимость, инвестиции и акции прибыльных компаний.

