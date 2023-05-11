Богатая семья предлагает бесплатное проживание в особняке в обмен на одну услугу: чего они хотят

Семья опубликовала объявление в Сети.
Богатая австралийская семья предлагает бесплатное жилье в роскошном поместье и зарплату человеку, который будет ухаживать за их котом.
Об этом пишет ladbible.com.
Семья ищет няню на полный рабочий день, чтобы круглосуточно заботиться о четырехлапом.
В объявлении о вакансии, размещенной в Сети, содержится призыв к "няне для замечательного кота".
"Не упустите возможность, которая выпадает раз в жизни, полностью позаботиться об одном питомце и сосредоточиться только на заботе и любви к одной кошке. Для этой должности понадобится кто-то, кто готов жить полный рабочий день и оставаться дома, чтобы заботиться о самом любимом, прекрасном коте в Австралии. Вам будет предоставлена собственная комната и все удобства в прекрасном и красивом доме. Эта вакансия подойдет только для одного человека, не имеющего собственного питомца, учитывая, что это вакансия с проживанием", — говорится в объявлении.
Семья Дабл Бэй добавила, что их идеальным кандидатом был бы кто-нибудь, кто имеет опыт ухода за кошками либо профессионально, либо как владелец домашнего животного.
Идеальный кандидат также должен иметь "пристрастие к кошкам и глубокое понимание их потребностей", и он должен быть "любителем животных в глубине души".
Один пользователь сказал: "Это работа, которую я хочу". Впрочем, были пользователи, которых возмутило это объявление: "Серьезно, им было бы дешевле завести еще одного котенка. Интересно, почему они завели котенка, если они платят еще кому-то за все".
Напомним, известная блогерша накормила бойфренда хрящом из своего колена. Она добавила мениск в спагетти.
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