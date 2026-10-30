Богатые люди вешают туалетную бумагу именно так: что неожиданно выяснили исследователи

Как богатые люди вешают туалетную бумагу — результаты опроса / © pexels.com

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Обычная бытовая привычка может кое-что рассказать о характере человека. Исследователи предположили, что способ размещения туалетной бумаги на держателе может быть связан с уровнем доходов, лидерскими качествами и стремлением к успеху.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Эксперт по отношениям и коуч Гильда Карл провела опрос среди 2000 человек, чтобы выяснить, связаны ли их повседневные привычки с личностными чертами. Участников спросили, какой стороной они обычно вешают рулон туалетной бумаги.

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Выяснилось, что люди, оставляющие свободный край листа спереди, чаще демонстрируют лидерские качества, настойчивость и стремление контролировать ситуацию. По наблюдениям Карла, такие черты могут способствовать карьерному росту и достижению профессиональных целей.

В свою очередь, те, кто размещает рулон свободным краем к стене, обычно отличаются более спокойным характером, охотнее идут на компромиссы и легче приспосабливаются к обстоятельствам. Люди, которым вообще безразлично, как висит туалетная бумага, оказались особенно гибкими.

Как способ размещения туалетной бумаги связан с заработком

Интересную закономерность выявил и другой опрос, в ходе которого респондентов спрашивали не только о бытовых привычках, но и о годовом доходе.

Среди людей, зарабатывающих менее 20 тысяч долларов в год, 73% размещали туалетную бумагу свободным краем к стене. В то же время среди опрошенных с доходом свыше 50 тысяч долларов 60% предпочитали противоположный способ.

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Впрочем, эти результаты не доказывают, что способ размещения туалетной бумаги определяет финансовый успех. Опросы лишь указывают на возможную связь между бытовыми привычками и определенными чертами характера, но не соответствуют строгим требованиям научных исследований.

К тому же само понятие успеха каждый человек понимает по-своему. Как объясняет американский историк культуры Лоуренс Р. Сэмюэл, для одних это достижение поставленных целей, а для других — богатство и общественное признание.

Поэтому определить будущее благосостояние или карьерные перспективы человека по рулону туалетной бумаги невозможно. Хотя даже такая мелочь может стать поводом для размышлений об особенностях собственного характера.

Напомним, ранее мы сообщали, что форма носа может подсказать, какие черты характера преобладают у человека — от решительности и амбициозности до общительности и стремления избегать конфликтов.

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