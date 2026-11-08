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ТСН в социальных сетях

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Категория
Курьезы
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Боксерский поединок закончился массовой дракой на ринге: кто кого избил

Боксерский вечер в Стамбуле обернулся громким скандалом: после боя Мурада Алиева и Умута Джамкирана на ринге началась массовая драка.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Стамбуле на ринге произошла массовая драка

В Стамбуле на ринге произошла массовая драка

После завершения финального раунда бой за титул WBC Silver в тяжелом весе между Мурадом Алиевым и Умутом Джамкираном неожиданно перерос в настоящий хаос. В частности, после финала поединка началась массовая драка.

Об этом сообщает The Sun.

В Стамбуле боксерский поединок закончился массовой дракой

Встреча состоялась на площадке Ulker Sports Arena в Стамбуле, где победу единодушным решением судей одержал Алиев. Но самые драматические события развернулись после звука гонга.

31-летний уроженец России Мурад Алиев, ранее получивший серебро на Европейских играх 2019 года, а также запомнившийся громким 45-минутным сидячим протестом из-за дисквалификации на Олимпиаде-2020, снова оказался в центре скандала.

Обходя ринг в знак празднования, Алиев совершил провокационный жест в сторону зрителей. Когда же он приблизился к сопернику, якобы пытаясь его обнять, 37-летний Джамкиран уже не смог сдержаться и нанес удар, что мгновенно спровоцировало масштабную потасовку на ринге.

В считанные секунды ринг заполонили фанаты обоих боксеров, которые начали сражаться между собой. Началась сильная толкотня и стычка вместе с членами обеих команд, персоналом и представителями службы охраны.

Алиев получил несколько ощутимых ударов, в частности в затылок, прежде чем ему удалось вырваться из толпы.

Вокруг царил беспорядок: участники драки устроили погоню друг за другом прямо на арене, а с трибун в ринг летели посторонние предметы.

Для Умута Джамкирана это поражение стало первым в его профессиональной карьере. Оно стоило ему вожделенного пояса WBC Silver. К тому же, еще во время 5-го раунда турецкий боксер потерял очко из-за штрафа за удар после команды.

Фанаты бокса начали активно обсуждать в соцсетях этот случай. Они огорчены, что на профессиональной арене произошла такая потасовка.

«Это были очень неприятные сцены для спорта, особенно жест Алиева. Такому поведению не место в спорте; оно противоречит ценностям уважения и честной игры», — написал один из комментаторов.

Драки: последние новости

Напомним, в словацком городе Тренчин в одной из гостиниц вероятно между двумя украинскими военнослужащими вспыхнул спор, переросший в драку. Во время конфликта 53-летний мужчина нанес другому ножевые ранения. Потерпевший скончался по дороге в больницу, а подозреваемого задержала местная полиция, расследующая все обстоятельства происшествия.

Словацкие СМИ Nový Čas и Pluska предположили, что мужчины могли быть представителями авиационного подразделения, которые проходят обучение в стране.

Однако начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг эту информацию, заявив, что ни пилоты, ни другой авиационный персонал пока в Словакии обучение не проходят.

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