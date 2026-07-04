Более 10 минут была мертвой: женщина рассказала, что увидела "на том свете"

Потусторонний мир / © ТСН

Реклама

Женщина, более 10 минут находившаяся в состоянии клинической смерти после внутреннего кровотечения, поделилась своими воспоминаниями о пережитом.

Об этом пишет «unilad».

История Розмари Торнтон началась с личной трагедии. Только через несколько месяцев после того, как ее муж покончил с собой, женщине диагностировали рак второй стадии. По словам Торнтона, после проведения биопсии ее выписали из больницы, несмотря на сильное кровотечение. Впоследствии ее состояние резко ухудшилось.

Реклама

«Сначала я подумала: вот мой выход», — вспоминает она.

Несмотря на это, женщина все же вызвала скорую помощь. Уже в больнице из-за внутреннего кровотечения она упала в обморок, а ее сердце остановилось.

Торнтон говорит, что момент клинической смерти запомнился ей очень четко.

«У меня было ощущение, будто меня вытолкнули из тела. Как тост выскочил из тостера», — описала она.

Реклама

Женщина также напоминает, что в тот момент все негативные эмоции, преследовавшие ее после смерти мужчины, внезапно исчезли.

«Чувство вины, самообвинение, тревога, грусть, боль, жалость… все негативные эмоции, которые только можно вообразить, — все это исчезло», — утверждает Торнтон.

По ее словам, главным чувством было абсолютное спокойствие.

«Главным моим мнением было спокойствие… Словно он проник в каждую клетку моего тела», — сказала она.

Реклама

Женщина рассказала, что, по ее словам, оказалась в светлой комнате, где была только дверь.

«Я знала, что именно эта дверь гарантирует, что я больше не вернусь», — вспоминает она.

Торнтон утверждает, что уже была готова пройти через них, надеясь снова встретиться со своим мужем. Однако именно тогда, по ее словам, она увидела другую картину.

Женщина увидела медсестру из приемного отделения, пытавшуюся спасти ей жизнь.

Реклама

«О, милая, мы не позволим тебе умереть», — именно эти слова, как утверждает женщина, она услышала.

После этого, по ее словам, она увидела, как медсестра наклонилась вперед, закрыла лицо руками и принялась плакать.

Я видела это. Я знала, что она меня не слышит, не видит и не чувствует», — рассказала Торнтон.

В это время, по ее словам, она изменила свое решение.

Реклама

После того как Розмари Торнтон очнулась, медики сообщили ей, что она находилась в состоянии клинической смерти более десяти минут из-за внутреннего кровотечения. Из-за длительного отсутствия кровоснабжения мозга врачи предупреждали, что риск серьезных неврологических повреждений был очень высоким.

Впрочем, по словам женщины, результаты обследования показали, что никаких неврологических нарушений у нее не было обнаружено. Кроме того, Торнтон утверждает, что во время дальнейших медицинских обследований врачи не нашли признаков онкологического заболевания, которое ранее было у нее диагностировано.

Напомним, американская медсестра Бриджит Кэндис утверждает, что пережила опасную реакцию на прививку от Covid-19, впала в кому и видела ад. По ее словам, там происходили жуткие пытки, а она кричала к Иисусу, после чего вышла из комы. После выздоровления женщина полностью изменила образ жизни.

Новости партнеров