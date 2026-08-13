Джон и Джерри Кэрроллы / © Today

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Пара из США, Джон Кэрролл и его супруга Джерри, состоящая в браке уже 80 лет и отпраздновавшая столетние юбилеи, поделилась простыми привычками для долголетия. Супруги самостоятельно живут дома, каждую пятницу завтракают в McDonald’s и советуют много работать, правильно питаться и ценить отношения.

Об этом пишет Today.

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Если наступает пятница, 101-летний Джон и его 100-летняя жена Джерри традиционно отправляются на завтрак в McDonald’s. Для супругов, которые уже перешагнули столетний рубеж, это стало еженедельной традицией. Они встречаются с друзьями, заказывают McMuffin с колбасой и яйцом и кофе, а затем не спеша проводят время за утренней трапезой.

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Джон и Джерри состоят в браке уже 80 лет. Они живут в собственном доме в Мерфрисборо, штат Теннесси, и несколько раз в неделю посещают рестораны.

Ранее Кэрроллы годами каждый день завтракали в McDonald’s, однако теперь уже не садятся за руль. Так что каждую пятницу их подвозит сын. В этот же день Джерри ходит в парикмахерскую, расположенную неподалеку.

Джон, являющийся ветераном Второй мировой войны, уже планирует поездку на сентябрь — примерно за три месяца до своего 102-го дня рождения. Он собирается в Луизиану посетить Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане.

101-летний мужчина пользуется новейшей моделью iPhone и говорит низким, глубоким голосом. Когда журналистка замечает, что он звучит здоровым и сильным, Кэрролл отвечает: «Ну, спасибо, госпожа».

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Мужчина считает, что на его долголетие повлияли ежедневная активность, правильное питание и регулярные медицинские осмотры.

«Надо упорно работать и работать каждый день, правильно питаться и дважды в год ходить к врачу», — рассказал Джон о некоторых факторах, которые, по его мнению, способствовали его долголетию.

Джерри также отмечает важность сбалансированного питания, физической активности и общения с близкими.

«Нужно сбалансировано питаться, как можно больше заниматься физическими упражнениями и поддерживать связь с друзьями. Мы просто живем изо дня в день, и нам очень повезло», — добавила Джерри.

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Джон и Джерри Кэрроллы / © Today

Пять правил для долголетия

Женщина родилась в июне 1926 года, а Джон — в декабре 1924-го. Супруги назвали пять простых принципов, которых, по их мнению, следует придерживаться, чтобы прожить долгую и здоровую жизнь.

Наслаждайтесь вкусной едой

У Кэрролов немало любимых блюд, которые они регулярно добавляют в свой рацион. Когда супруги завтракают дома, обычно выбирают хлопья с бананами, черникой и другими фруктами.

Несколько раз в неделю они ужинают в ресторанах. Среди их любимых блюд — стейк по-крестьянски, жареная курица или индейка с гарниром. Кэрроллы также любят листовые овощи: ботву репы, шпинат, салаты и другую зелень. Регулярно едят они фасоль пинто и бамию, которые содержат много клетчатки.

Время от времени супруги заказывают пиццу, а дома могут приготовить запеченный картофель с овощами. Часть последующих приемов пищи они составляют из остатков после ресторанного ужина.

Для перекуса Джон и Джерри выбирают кешью и миндаль. В то же время, они не отказывают себе и в сладком: дома держат M&M’s или плитку Hershey’s, чтобы иногда полакомиться.

Кэрроллы пьют кофе, молоко и разные соки — апельсиновый, томатный, овощной, клюквенный, грейпфрутовый и гранатовый.

Среди любимых блюд Джерри — спагетти и ананасовый перевернутый пирог.

«Я люблю почти любую еду», — говорит она.

Когда же у Джона спрашивают, есть ли определенное блюдо, которое могло помочь ему прожить дольше, он отвечает достаточно просто: «Не знаю. Я просто ем обычную еду — фасоль и картошку, наверное».

Любите глубоко

История любви Джона и Джерри началась с доставки продуктов. Джон работал в магазине и однажды привез заказ тетке Джерри. Именно она познакомила молодых людей. Вскоре после этого они стали встречаться.

18 апреля 1946 года Кэрроллы поженились. С тех пор они вместе уже восемь десятилетий. Когда Джерри спросили, что она могла бы посоветовать людям после 80 лет совместной жизни, ее ответ оказался очень прост.

«Немного. Просто любите друг друга и заботьтесь друг о друге», — говорит она.

Джон ответил более конкретно.

«В чем секрет? Я просто говорю: „Да, дорогая“», — объясняет он со смехом.

«Мы сохранили хорошие отношения и хорошую жизнь и просто продолжали добавлять к ним годы», — сказал мужчина.

Джон и Джерри Кэрроллы / © Today

Ученые отмечают, что удовлетворенность браком может существенно отражаться на здоровье. Исследование с участием супружеских пар старше 80 лет показало: пожилые люди, которые были удовлетворены своим браком, чаще оценивали себя как более здоровых и счастливых.

Оставайтесь независимыми

В течение большей части жизни Джон и Джерри работали. Во время второй мировой войны Джон служил в армии США и находился на Филиппинах в составе батальона зенитной артиллерии. После войны он много лет работал водителем, доставляя молоко. За свою карьеру мужчина обслуживал 16 маршрутов. Джерри в течение 35 лет работала секретаршей в Tennessee Farmers Co-Op.

Джон и Джерри Кэрроллы / © Today

Сейчас супруги продолжают жить в собственном доме, а помогают им члены семьи. Сын Кэрролов занимается покупками продуктов, забирает для них лекарства, косит газон, а также заказывает онлайн одежду и другие необходимые вещи.

Долголетие, похоже, передалось Джону от матери. Она прожила до 99 лет.

«Я пытался дожить до 99 лет, и мне это удалось. Теперь я превысил эту отметку и не знаю, что принесет следующий день», — говорит он.

Двигайтесь

Ранее Джон и Джерри ежедневно гуляли по местному торговому центру, преодолевая около 2 миль (около 3 км). Мужчина продолжал такие прогулки до 88 лет. Регулярная ходьба имеет как физические, так и психологические преимущества и, в частности, может снижать риск деменции.

Теперь Кэрроллы передвигаются меньше: Джон пользуется ходунками, а Джерри — тростью. В то же время мужчина не отказался от утренней физической активности. Он ежедневно просыпается в 4:00, садится на пол и 100 раз касается пальцев ног. Такие наклоны помогают растягивать подколенные сухожилия и икроножные мышцы и способствуют уменьшению боли в спине.

У Джерри также есть ежедневная физическая активность — она занимается домашними делами.

«Уход за домом настолько хорошо, насколько я могу, — это большая часть моих физических упражнений», — говорит она.

Поддерживайте теплые социальные связи

У Джона и Джерри есть они сами для общения, но в то же время они регулярно поддерживают контакт с родственниками и друзьями. Их еженедельные походы в McDonald’s — это не только завтрак, но и возможность встретиться со знакомыми. В апреле в церкви супруги организовали масштабное празднование по случаю 80-летия их брака.

Джон также каждый день посылает сообщение своей дочери.

Крепкие социальные связи связывают с лучшими показателями долголетия. Анализ 148 исследований показал, что у людей с хорошими социальными контактами была на 50% более высокая вероятность выживания по сравнению с более одинокими ровесниками.

Всемирная организация здравоохранения также отмечает, что социальные связи могут способствовать уменьшению воспаления, снижать риск серьезных проблем со здоровьем и положительно влиять на психическое состояние.

Специалисты отмечают, что крепкие отношения с партнером, семьей или друзьями являются важной составляющей счастливой жизни.

«Просто не изолируйте себя», — советует Джерри.

К слову, 108-летняя жительница США Сьюзен Янг Браун удивляет своей энергией: она живет в собственном доме, до сих пор самостоятельно водит синий Subaru и недавно продлила права до 2033 года. Своими секретами долголетия Сьюзен считает ежедневные упражнения, здоровое питание, полную независимость, активную жизнь с чтением, головоломками и походами в церковь, а также любовь к путешествиям.

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