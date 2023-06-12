Более 2000 пар поженились одновременно и установили мировой рекорд - фото

Все они обручились менее чем за 6 часов.

В Индии поженились 2143 пары во время массовой свадебной церемонии в Баране, штат Раджастхан, установив мировой рекорд по количеству обручившихся за 12 часов пар.

Об этом говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Они также побили рекорд по количеству женящихся пар за 24 часа, который был установлен 963 йеменскими парами в 2013 году.

Во время мероприятия заключались как индуистские, так и мусульманские браки.

В Индии одновременно поженились 2143 пары / Фото: guinnessworldrecords.com

Оно было организовано Шри Махавиром Гошалой Кальян Санстан, зарегистрированным фондом, призванным "обслуживать маргинализированные слои общества". Их цель заключалась в том, чтобы помочь неимущим представителям общественности пожениться.

Пары-рекордсмены начали собираться на площадке, расположенной на окраине города Баран, утром 26 мая. Менее чем через шесть часов они все были обручены.

Церемония началась с того, что жених и невеста обменялись гирляндами из желтого, розового и красного цвета, соединенных вместе на нити. Каждая пара также получила благословения от руководителей штатов, в том числе от главного министра Раджастхана Ашока Гехлота и министра кабинета министров Прамода Джейна Бхая.

Все они обручились менее чем за 6 часов / Фото: guinnessworldrecords.com

После того, как каждая пара украсила друг друга гирляндами, их сопроводили в район Мандап, где они должны были официально пожениться. Мандап – это священное сооружение с колоннами, которое служит алтарем для индийских свадеб.

Там пары совершили ритуал, известный как "саптападе", в ходе которого семь раз обошли священный огонь. Это считается важнейшим ритуалом индуистской свадебной церемонии.

Брак каждой пары обслуживал квалифицированный священник или чиновник из соответствующих общин; индуистские священники прибыли из Гаятри Париваара, а мусульманские квази были приглашены из близлежащих районов.

Каждой паре также был вручен набор подарков / Фото: guinnessworldrecords.com

Чиновники, присутствовавшие на месте, выдавали свидетельства о браке каждой паре после завершения ритуалов.

Каждой паре также был вручен набор подарков, в том числе украшения невесты, матрас с постельным бельем, кухонная утварь и бытовые приборы, такие как телевизор, холодильник, кулер и индукционная плита. Еда также была подана для всех молодоженов, в дополнение к тысячам присутствующих гостей.

Большинство пар были из района Баран в Раджастхане, который является преимущественно аграрным и назван Нити Аайог, передовым аналитическим центром индийского правительства, "отсталым районом", что означает, что он сталкивается с рядом проблем, связанных с образованием, социальной мобильностью и экономическим развитием.

Выход замуж может стать серьезной проблемой для женщин в этом районе из-за их финансовых ограничений.

Напомним, 15-летняя девушка хотела утолить боль во время месячных и получила 10% ожогов кожи. Ее лечили более трех недель.

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