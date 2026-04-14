Более 22 тысяч дронов в небе: установлен новый мировой рекорд — видео

Шоу дронов / © Guinness World Records

Китайский технологический стартап из провинции Гуандун установил новый мировой рекорд, одновременно подняв в небо 22 580 дронов во время масштабного светового шоу.

В последние годы китайские компании регулярно превосходят друг друга по количеству беспилотников, одновременно выполняющих синхронные полеты, создавая зрелищные ночные установки. Еще в июне в прошлом году рекорд принадлежал компании из Чунцина, задействовавшей 11 787 дронов. Уже через несколько месяцев его превзошли — тогда в воздух подняли 15 847 аппаратов. Впрочем, и этот показатель долго не продержался.

3 февраля в 2026 году в городе Хэфэй, провинция Аньхой, состоялось новое рекордное шоу. Китайский производитель дронов EHang Egret запустил 22 580 беспилотников, работавших как единый механизм благодаря технологии «роевого интеллекта» на основе искусственного интеллекта. Система позволила избежать каких-либо столкновений в воздухе.

В небе появлялись сложные трехмерные фигуры – традиционные китайские фонари, городские пейзажи и другие динамические композиции. Несмотря на то, что около 25 дронов не смогли подняться, остальные обеспечили новый рекорд Гиннеса по количеству одновременно находившихся под управлением аппаратов.

Подобные шоу не только демонстрируют технологический потенциал страны, но могут иметь стратегическое значение. Эксперты отмечают, что развитие роевых технологий способно найти применение в военной сфере — в частности, для так называемых «авиационных атак насыщения», когда большое количество автономных беспилотников может перегрузить системы противовоздушной обороны.

