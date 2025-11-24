Более 27 лет пешком: британец завершает невероятное кругосветное путешествие

Карл Бушби в начале путешествия / © The LAD bible

Британец Карл Бушби почти завершил невероятное кругосветное путешествие, которое началось в 1998 году. За 27 лет он прошел более 30 000 миль пешком, избегая каких-либо механических видов транспорта.

Об этом сообщает Lad Bible.

Карл в Стамбуле в начале этого года / © The LAD bible

Его путь проходил через многочисленные глобальные события: празднование тысячелетия, теракты 11 сентября и пандемию COVID-19. Несмотря на опасности и неблагоприятные обстоятельства, Бушби придерживался своих правил: не пользоваться транспортом и возвращаться домой, пока не завершит путешествие пешком.

"Я встретил только лучше всего за эти 27 лет, и это просто замечательно", - отметил он в интервью CBS News.

Бушби в Беринговом проливе 2006 года / © The LAD bible

Во время путешествия Бушби столкнулся с серьезными испытаниями: пересекал зоны боевых действий, едва ушел от нападения белого медведя и переплыл Каспийское море более 186 миль. Только после 2013 года он начал пользоваться технологиями, в том числе сенсорным телефоном и TikTok, где собрал более 350 тысяч подписчиков.

© The LAD bible

Вскоре путешественник вернется домой в Великобританию, пройдя последние примерно 2000 миль. Он отмечает, что главное - сделать первый шаг: "Не бойтесь, встаньте с дивана и идите навстречу своим мечтам. Это открывает перед вами целый мир возможностей".

Его история стала примером выдержки, мужества и решительности, напоминая, что даже в современном мире пешеходное путешествие вокруг света остается невероятным достижением.

