Более полувека назад школьница сделала жутко точные предсказания

Сочинение школьницы 1969 года / © SWNS

В британском городе Питерборо 67-летний мастер Питер Бекертон, который реставрировал старую мебель, нашел в диване школьное сочинение 11-летнего ребенка, написанное еще в 1969 году. В нем оказались удивительно точные предсказания некоторых технологий, которые сегодня используются в повседневном быту.

Об этом пишет издание Express.

В этом сочинении стоит дата — 23 февраля 1969 года. Похоже, что его написала 11-летняя девочка, представляя, какой будет жизнь в 1980 году.

Она удивительно предсказала масштабную технологическую революцию и даже намекнула на то, что мы сейчас знаем как технологию Zoom.

Описывая телефонный разговор, девочка отметила, что в будущем телефонный аппарат будет оснащен экраном, в котором, как в телевизоре, можно будет увидеть своего собеседника.

Также она описала, как изменился телевизор.

«В 1969 году это была квадратная коробка с ручками перед ней. Теперь это большой экран с ручками на подлокотнике кресла, чтобы его включать и выключать», — написала 11-летняя школьница.

Девочка также считала, что через каких-то десять лет ее дом будет оборудован «электрическими» дверями, которые открываются с помощью кнопок.

Жена мастера Роза решила обнародовать находку в надежде найти автора сочинения, которой сейчас было бы примерно 68 лет.

Сочинение не имеет подписи, на нем есть исправления и комментарии учителя, написанные красной ручкой, в частности отметка «Хорошо».

«Многие ее предсказания сбылись, но по-детски невинно она думала, что все это произойдет через десять лет», — прокомментировала находку Роза Бекертон.

