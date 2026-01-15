ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
1783
Время на прочтение
2 мин

Более полувека назад школьница сделала жутко точные предсказания

11-летняя девочка предсказала масштабную технологическую революцию и даже намекнула на то, что мы сейчас знаем как технологию Zoom.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Сочинение школьницы 1969 года

Сочинение школьницы 1969 года / © SWNS

В британском городе Питерборо 67-летний мастер Питер Бекертон, который реставрировал старую мебель, нашел в диване школьное сочинение 11-летнего ребенка, написанное еще в 1969 году. В нем оказались удивительно точные предсказания некоторых технологий, которые сегодня используются в повседневном быту.

Об этом пишет издание Express.

В этом сочинении стоит дата — 23 февраля 1969 года. Похоже, что его написала 11-летняя девочка, представляя, какой будет жизнь в 1980 году.

Она удивительно предсказала масштабную технологическую революцию и даже намекнула на то, что мы сейчас знаем как технологию Zoom.

Описывая телефонный разговор, девочка отметила, что в будущем телефонный аппарат будет оснащен экраном, в котором, как в телевизоре, можно будет увидеть своего собеседника.

Также она описала, как изменился телевизор.

«В 1969 году это была квадратная коробка с ручками перед ней. Теперь это большой экран с ручками на подлокотнике кресла, чтобы его включать и выключать», — написала 11-летняя школьница.

Девочка также считала, что через каких-то десять лет ее дом будет оборудован «электрическими» дверями, которые открываются с помощью кнопок.

Жена мастера Роза решила обнародовать находку в надежде найти автора сочинения, которой сейчас было бы примерно 68 лет.

Сочинение не имеет подписи, на нем есть исправления и комментарии учителя, написанные красной ручкой, в частности отметка «Хорошо».

«Многие ее предсказания сбылись, но по-детски невинно она думала, что все это произойдет через десять лет», — прокомментировала находку Роза Бекертон.

Напомним, к 2032 году на поверхности Луны появится первый отель. Стать частью истории можно уже сейчас, подав заявку на бронирование номера, однако цена космического отдыха впечатляет.

Дата публикации
Количество просмотров
1783
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie