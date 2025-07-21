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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Более века на дне: в море нашли загадочные обломки британского военного судна

Водолазы обнаружили обломки британского крейсера HMS Nottingham, затонувшего в 1916 году после атаки немецкой подлодки.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В море нашли загадочные обломки британского военного судна

В море нашли загадочные обломки британского военного судна / © BBC

Обломки крейсера HMS Nottingham, затонувшего во время Первой мировой войны, обнаружили водолазы в 60 милях от побережья Шотландии. Судно пролежало на глубине 82 метра более века, пока его не идентифицировала команда международного проекта ProjectXplore.

Об этом рассказывает BBC.

В море обнаружили загадочные обломки британского военного судна. / © BBC

В море обнаружили загадочные обломки британского военного судна. / © BBC

Корабль Королевского флота был торпедирован немецкой подводной лодкой 19 августа 1916 года. В результате атаки погибли 38 членов экипажа. Остальные — капитан, 20 офицеров и более 350 моряков — были эвакуированы двумя британскими эсминцами.

Экспедиция обнаружила на обломках тисненую надпись "Ноттингем" на корме, а также посуду с эмблемой флота, что позволило точно установить идентичность судна. По словам водолазов, размеры, структура и характер повреждений соответствуют данным из архивов.

Поиск корабля длился много лет, но только в 2024 году команда ProjectXplore начала детальное расследование, изучив судовые журналы, телеграммы и карты. В апреле 2025 г. с помощью гидролокатора удалось выявить потенциальное место гибели крейсера. Окончательную идентификацию произвели в июле.

В море обнаружили загадочные обломки британского военного судна. / © BBC

В море обнаружили загадочные обломки британского военного судна. / © BBC

HMS Nottingham был поражен тремя торпедами во время разведывательной операции. Немецкую подлодку сначала ошибочно приняли за рыболовное судно, что привело к роковой ошибке.

Ранее сообщалось, что в водах Гуадалканала у Соломоновых островов, после более восьми десятилетий на дне океана были обнаружены обломки японского военного корабля "Терудзуки", пропавшего во время Второй мировой войны.

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