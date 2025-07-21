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Более века на дне: в море нашли загадочные обломки британского военного судна
Водолазы обнаружили обломки британского крейсера HMS Nottingham, затонувшего в 1916 году после атаки немецкой подлодки.
Обломки крейсера HMS Nottingham, затонувшего во время Первой мировой войны, обнаружили водолазы в 60 милях от побережья Шотландии. Судно пролежало на глубине 82 метра более века, пока его не идентифицировала команда международного проекта ProjectXplore.
Об этом рассказывает BBC.
Корабль Королевского флота был торпедирован немецкой подводной лодкой 19 августа 1916 года. В результате атаки погибли 38 членов экипажа. Остальные — капитан, 20 офицеров и более 350 моряков — были эвакуированы двумя британскими эсминцами.
Экспедиция обнаружила на обломках тисненую надпись "Ноттингем" на корме, а также посуду с эмблемой флота, что позволило точно установить идентичность судна. По словам водолазов, размеры, структура и характер повреждений соответствуют данным из архивов.
Поиск корабля длился много лет, но только в 2024 году команда ProjectXplore начала детальное расследование, изучив судовые журналы, телеграммы и карты. В апреле 2025 г. с помощью гидролокатора удалось выявить потенциальное место гибели крейсера. Окончательную идентификацию произвели в июле.
HMS Nottingham был поражен тремя торпедами во время разведывательной операции. Немецкую подлодку сначала ошибочно приняли за рыболовное судно, что привело к роковой ошибке.
Ранее сообщалось, что в водах Гуадалканала у Соломоновых островов, после более восьми десятилетий на дне океана были обнаружены обломки японского военного корабля "Терудзуки", пропавшего во время Второй мировой войны.