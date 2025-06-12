Болезнь Альцгеймера начинается со рта: ученые нашли тревожные доказательства

Зубы / © Unsplash

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Все большее исследование предполагает, что болезнь Альцгеймера может быть вызвана не только старением мозга, но и определенной бактериальной инфекцией. Это может кардинально изменить подход к ее профилактике и лечению.

Об этом пишет Science Alert.

В одном из исследований, опубликованном в 2019 году, ученые обнаружили в мозгу умерших пациентов с болезнью Альцгеймера бактерию Porphyromonas gingivalis — возбудителя хронического пародонтита, то есть заболевание десен.

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Исследовательская группа во главе с микробиологом Яном Потемпой из Университета Луисвилля выяснила, что инфекция, которая начинается в полости рта, может колонизировать мозг и стимулировать выработку бета-амилоида (Aβ) — белка, связывающегося с возникновением болезни.

Хотя ученые пока не заявляют об окончательной причинно-следственной связи, они считают это новым направлением исследований, которое может изменить понимание патогенеза слабоумия.

«У нас впервые есть убедительные доказательства связи внутриклеточного патогена P. gingivalis и болезни Альцгеймера», — сказал соавтор исследования, Стивен Домини.

Также в мозге пациентов обнаружили токсические ферменты — гингипаины, выделяемые P. gingivalis и ассоциирующиеся с деградацией нейронов — через взаимодействие с тау-белком и убиквитином.

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Более того, гингипаины были найдены и в мозгу людей, у которых еще не диагностировали деменцию, что свидетельствует: инфекция могла бы привести к развитию заболевания со временем.

Компания Cortexyme, работающая над потенциальным лечением, разработала экспериментальную молекулу COR388. В опытах на мышах она уменьшала бактериальную нагрузку в мозге и снижала уровень бета-амилоида и нейровоспаления.

«Мы должны испытать все потенциальные подходы к борьбе с болезнью Альцгеймера. Это вопрос не только медицины, но и качества жизни миллионов людей», — отметили в исследовательской среде.

Хотя исследования еще продолжаются, это направление открывает новые горизонты в борьбе с одной из самых распространенных форм деменции в мире.

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Напомним, чрезмерное употребление творога может существенно изменять состав кишечной микрофлоры и повышать риск развития колоректального рака. Ученые выяснили, что избыток сыра уничтожает полезные бактерии, отвечающие за здоровье толстой кишки.

Процесс ферментации сыра, во время которого молочный сахар (лактоза) превращается в молочную кислоту, может приводить к образованию соединений, нарушающих микробиом кишечника у чувствительных людей. В результате снижается количество бактерий Bacteroides и Subdoligranulum, жизненно важных для иммунной системы и здоровья толстой кишки.