Болезнь кондиционеров: чем она опасна и как сохранить здоровье

Погода в Украине в ближайшие дни будет и в дальнейшем жаркой, поэтому люди стараются находиться ближе к климатическому оборудованию.
Кондиционер действительно спасает в жару. Особенно сейчас, когда столбики термометров достигают более 40 С°. Но несмотря на временное облегчение, после постоянного пребывания у кондиционера есть риск серьезно заболеть. О "болезни кондиционеров" предупреждают специалисты и отмечают, что стоит быть осторожными с температурными перепадами.
О том, чем опасна "болезнь кондиционеров" — в материале ТСН.ua.
Основными симптомами "болезни кондиционеров" китайские специалисты считают:
- заложенность и зуд в носу,
- насморк;
- слезоточивость глаз.
Если ситуация осложнена — к симптомам добавляются высокая температура, кашель, диарея и в тяжелых случаях — пневмония.
Основные причины возникновения "болезни кондиционеров":
- сухой воздух;
- постоянная смена температурного режима;
- размножения микроорганизмов из-за плохой циркуляции воздуха и отсутствия проветривания, а также скопления бактерий в самом приборе;
- низкое содержание кислорода в помещении, где работает кондиционер.
Как уберечься себя от болезни:
- Необходимо ограничить время пребывания в комнате, где работает кондиционер и ежедневно проветривать помещение.
- Поддерживайте оптимальный температурный режим: в комнате не должно быть более чем на пять градусов прохладнее, чем на улице — температура не должна быть ниже +26. Норма влажности — 40-60%.
- Если вам приходится долго находиться в помещении, где работает кондиционер, нужно каждый день бывать на свежем воздухе и пить больше воды для ускорения метаболизма.
- Избегайте прямых потоков холодного воздуха, особенно если вы вспотели. Шейный отдел позвоночника, колени и другие уязвимые части тела должны оставаться в тепле.
- Не курите там, где работает кондиционер. Регулярно чистите фильтр прибора и другие детали, где могут накапливаться патогенные микроорганизмы.
- Не нужно спать в машине с включенным кондиционером. Из-за плохой вентиляции вы можете не заметить утечка угарного газа из двигателя и отравиться.
- Следует сначала открывать окна, а затем включать кондиционер. Если автомобиль долго стояла под солнцем, желательно сначала охладить салон, открыв на некоторое время окна, а затем садиться в него. Чтобы избежать резкого скачка температур, сразу включать кондиционер не рекомендуется.
Напомним, температура воздуха продолжает бить рекорды в Киеве: зафиксировали самый теплый день за последний 141 год. Следует заметить, что метеорологи сообщали, что уже три ночи в июле были самыми теплыми в течение всего периода наблюдения.