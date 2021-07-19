Болезнь кондиционеров: чем она опасна и как сохранить здоровье

Болезнь кондиционеров: чем она опасна и как сохранить здоровье

Погода в Украине в ближайшие дни будет и в дальнейшем жаркой, поэтому люди стараются находиться ближе к климатическому оборудованию.

Кондиционер действительно спасает в жару. Особенно сейчас, когда столбики термометров достигают более 40 С°. Но несмотря на временное облегчение, после постоянного пребывания у кондиционера есть риск серьезно заболеть. О "болезни кондиционеров" предупреждают специалисты и отмечают, что стоит быть осторожными с температурными перепадами.

О том, чем опасна "болезнь кондиционеров" — в материале ТСН.ua.

Также читайте Аномально-затяжная жара в Украине оставила киевлян без пляжей

Основными симптомами "болезни кондиционеров" китайские специалисты считают:

заложенность и зуд в носу,

насморк;

слезоточивость глаз.

Если ситуация осложнена — к симптомам добавляются высокая температура, кашель, диарея и в тяжелых случаях — пневмония.

Основные причины возникновения "болезни кондиционеров":

сухой воздух;

постоянная смена температурного режима;

размножения микроорганизмов из-за плохой циркуляции воздуха и отсутствия проветривания, а также скопления бактерий в самом приборе;

низкое содержание кислорода в помещении, где работает кондиционер.

Как уберечься себя от болезни:

Необходимо ограничить время пребывания в комнате, где работает кондиционер и ежедневно проветривать помещение.

Поддерживайте оптимальный температурный режим: в комнате не должно быть более чем на пять градусов прохладнее, чем на улице — температура не должна быть ниже +26. Норма влажности — 40-60%.

Если вам приходится долго находиться в помещении, где работает кондиционер, нужно каждый день бывать на свежем воздухе и пить больше воды для ускорения метаболизма.

Избегайте прямых потоков холодного воздуха, особенно если вы вспотели. Шейный отдел позвоночника, колени и другие уязвимые части тела должны оставаться в тепле.

Не курите там, где работает кондиционер. Регулярно чистите фильтр прибора и другие детали, где могут накапливаться патогенные микроорганизмы.

Не нужно спать в машине с включенным кондиционером. Из-за плохой вентиляции вы можете не заметить утечка угарного газа из двигателя и отравиться.

Следует сначала открывать окна, а затем включать кондиционер. Если автомобиль долго стояла под солнцем, желательно сначала охладить салон, открыв на некоторое время окна, а затем садиться в него. Чтобы избежать резкого скачка температур, сразу включать кондиционер не рекомендуется.

Напомним, температура воздуха продолжает бить рекорды в Киеве: зафиксировали самый теплый день за последний 141 год. Следует заметить, что метеорологи сообщали, что уже три ночи в июле были самыми теплыми в течение всего периода наблюдения.

Как почистить кондиционер в домашних условиях Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку