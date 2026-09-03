Болезнь, которую считали почти забытой, убила 6-летнего мальчика: врачи были озадачены

6-летний мальчик умер от почти забытой болезни — что произошло / © pixabay.com

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В Австралии шестилетний Коннор Дин умер из-за критического недостатка витамина С. Лишь после длительных обследований медики установили, что у мальчика развилась цинга — заболевание, которое сейчас диагностируют очень редко.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Ребенок умер 10 августа 2024 года в Детской больнице Квинсленда в Брисбене. Расследование обстоятельств смерти показало, что сердечный приступ, перенесший мальчик, был связан с тяжелым дефицитом витамина С.

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Проблемы со здоровьем у Коннора стали заметны примерно за месяц до смерти. Мальчик жаловался на колено, начал хромать и шаркать ногами во время ходьбы. Сначала причиной считалось падение на детской площадке, однако со временем его состояние не улучшалось.

После госпитализации медики провели рентген и МРТ, но очевидную причину симптомов не выявили. У Коннора диагностировали парагрипп. Позже его состояние резко ухудшилось настолько, что ребенка пришлось реанимировать.

Врачи пытались установить, что вызвало одновременно ряд тяжелых нарушений. Среди возможных диагнозов рассматривали лейкемию, однако ее исключили. В конце июля у мальчика уже фиксировали проблемы с почками, полиорганную недостаточность и сепсис.

В конце концов медики заподозрили цингу. Именно дефицит витамина С мог объяснить разные симптомы ребенка, в частности перенесенный сердечный приступ.

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В ходе расследования особое внимание обратили на питание Коннора. У мальчика был синдром Дауна и порок сердца, а в раннем детстве частично получал пищу через желудочный зонд. Позже он начал есть самостоятельно, однако примерно от четырех с половиной лет стал очень требовательным к продуктам.

В его рационе почти не было фруктов и овощей. В конце 2023 года педиатр отмечал, что ребенок преимущественно ел белый хлеб, говяжью колбасу, заварной крем и шоколад. Через 11 месяцев Коннор набрал всего 300 граммов, поэтому врач предупреждал мать, что такого питания недостаточно для обеспечения организма необходимыми калориями, витаминами и минералами.

Мальчик получал разные добавки. В то же время, после его госпитализации врач выяснил, что мультивитамины, которые тогда принимал Коннор, не содержали витамина С. Производитель препарата отметил, что состав продукта был указан на маркировке. Родители мальчика заявили, что о конкретном дефиците витамина С у сына узнали только тогда, когда было уже слишком поздно.

Цинга возникает из-за нехватки витамина С. Когда-то она особенно часто поражала моряков во время длительных плаваний, когда люди месяцами не имели свежей пищи. Болезнь может повреждать кровеносные сосуды, ткани и органы, а в тяжелых случаях приводить к смерти.

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В современной Австралии дефицит витамина С все еще фиксируют, однако сама цинга встречается крайне редко. Заместитель коронера штата Стефани Галлахер решила обнародовать выводы по делу Коннора, чтобы привлечь внимание к обстоятельствам его смерти и уменьшить риск повторения подобных случаев.

Напомним, любимое место для спокойного плавания стало для американки местом жуткого нападения. Агрессивная выдра преследовала женщину в воде, а после спасения пришлось наложить 38 швов.

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