Больная раком женщина стала мамой благодаря подруге, которая выносила ее ребенка — фото, подробности

Женщина, которую рак лишил возможности зачать ребенка, теперь имеет семью своей мечты — все благодаря ее лучшей подруге.

Об этом пишет Need To Know.

Эми Кронье всегда хотела стать мамой. Мир 33-летней женщины перевернулся с ног на голову, когда врачи диагностировали рак груди вскоре после того, как она вышла замуж за своего мужа Роше, которому 35 лет.

После прохождения лучевой и химиотерапии ей дали справку о полном выздоровлении, но плановый осмотр через год показал, что рак вернулся и распространился на ее кости. Затем последовал удар. В рамках ее лечения медики назначили гормональные препараты, из-за чего она не сможет забеременеть.

"Я плакала много ночей", – рассказала она изданию. "Рак распространился на мои кости и врачи назначили мне гормональные препараты. Я чувствовала, что все наши планы упали".

Еще оставалась надежда – Эми заморозила свои эмбрионы перед первым сеансом химиотерапии и могла использовать их с суррогатной матерью. В это время их подруга, 31-летняя Карла Стенекамп, решила вмешаться и предложила свою помощь.

Женщина выносила ребенка для своей подруги / Фото: Jam Press

"Мне не пришлось дважды думать", — рассказала Карла, которая сама является мамой двух мальчиков. "Я чувствовала, что Господь направил меня на этот путь, и быть матерью это здорово. Я хотела подарить этот подарок своей подруге".

Эми и Карла / Фото: Jam Press

9 июня она родила мальчика, которого назвали Джеком Брюсом.

Женщина выносила ребенка для своей подруги / Фото: Jam Press

Эми из Южной Африки, оставшаяся в слезах от такого любезного предложения, добавила: "Я была ошеломлена. Было прекрасно узнать, что моя подруга готова пожертвовать многим ради меня".

Карлу осмотрел гинеколог, и обе пары прошли юридические процедуры, занявшие несколько недель. Она принялась делать ежедневные инъекции гормонов, чтобы подготовить свое тело, и в октябре в 2023 году эмбрион был имплантирован.

Женщина выносила ребенка для своей подруги / Фото: Jam Press

Карла также объяснила своим сыновьям, четырехлетнему Лохнеру и двухлетнему Стейну, что она позволит ребенку тети Эми расти у нее в животе.

ЭКО прошло успешно с первой попытки. Эми была с Карлой, когда она делала домашний тест на беременность и увидела, как палочка посинела.

День, когда родился Джек, это день, который они будут обе помнить вечно. Карла поделилась: "Я сделала бы это снова, просто чтобы пережить этот момент. Радость и недоверие на лицах Эми и Роше были невыразимы".

Джек / Фото: Jam Press

Эми чувствует, что они с Карлой не подруги, а сестры. Несмотря на то, что она все еще борется с раком, она сохраняет оптимизм своего будущего. Она добавила: "Это был такой особенный момент для нас обоих. Видеть это маленькое тело и знать, что ты преодолела большие препятствия и можешь называть себя матерью благодаря своей подруге... это драгоценно. У нас с Карлой совершенно уникальная дружба. Можно сказать, что мы больше не подруги, теперь мы сестры. Это было мое величайшее желание стать матерью. Я не думала, что это может быть, но Карла сделала это действительностью. Мы всегда будем в жизни друг друга. Я очень благодарна ей за то, что она сделала".

Эми с мужем и сыном / Фото: Jam Press

