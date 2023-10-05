Больная раком женщина зарабатывала на лечение, продавая сексуальные снимки с больничной койки - фото

Женщина, едва не умершая от рака, рассказала, как она заработала 15 тысяч фунтов стерлингов на больничной койке.

Об этом пишет Daily Star.

Валентине, которой сейчас 20 лет, в 2021 году поставили диагноз "острый миелоидный лейкоз" — рак крови и костного мозга.

После впадения в кому женщина из Брайтона, Великобритания, не могла двигаться и говорить и несколько месяцев проходила химиотерапию.

Валентина во время лечения

Поскольку из-за болезни она не могла нормально работать, у нее не было дохода, на который можно было бы рассчитывать. У Валентины был план Б. "Позабавившись" секс-работой с 18 лет, девушка поняла, что может зарабатывать деньги прямо на больничной койке, продавая сексуальные снимки. Она делала это всякий раз, когда у нее были перерывы в стационарной химиотерапии.

Раз в неделю она проводила отдыхая, тратя свою небольшую энергию на создание пикантного контента. Валентина, которая назвала себя в честь одной из проводивших химиотерапию медсестер, сейчас находится на стадии ремиссии. Она утверждает, что зарабатывает тысячи ежемесячно и теперь получила возможности благодаря своей работе.

Модель OnlyFans Mistress Valentina

"Я не добилась успеха в индустрии до тех пор, пока не заболела, когда я правильно запустила OnlyFans и начала создавать контент. Я всегда интересовалась этой областью [секс-работой], но в течение очень долгого времени я плохо себя чувствовала. На самом деле мне поставили диагноз, потому что я впала в кому, я проснулась после комы и узнала, что у меня рак. Я не могла говорить, не могла двигаться – я ничего не могла. Как только я смогла сесть за ноутбук, мне пришлось научиться пользоваться им, я запустила OnlyFans под именем одной из моих медсестер, поэтому я переименовалась в "Валентину", которая была одной из моих медсестер в химиотерапии. Она очень вдохновляла, она была байкершей, очень независимой. Она сыграла решающую роль в моем выздоровлении, очевидно, мне понравилось это имя, но оно казалось действительно мощным и символическим. До того, как мне поставили диагноз, я ничего не делала по работе, потому что была очень больна, но OnlyFans как бы принесла мне стабильный доход, помогший мне поддержать меня в очень тяжелый с финансовой точки зрения время. У меня было шесть месяцев стационарной химиотерапии – и пока я ее проходила, я создавала контент во время коротких перерывов", — поделилась она.

Модель OnlyFans Mistress Valentina

Она массово создавала развратный контент и дразнила непристойными постами, пока находилась в больнице. За время стационарного лечения ей удалось заработать 15 000 фунтов стерлингов – в среднем 2500 фунтов стерлингов в месяц.

Татуированная модель даже использовала свою новую безволосую внешность в своих интересах и обнаружила "творческий подход", надев парики и сделав смелый макияж.

Модель OnlyFans Mistress Valentina

Два года спустя Валентина, как утверждается, зарабатывает 6 000–10 000 фунтов стерлингов в месяц с помощью OnlyFans и веб-камеры.

Однако если она снова заболеет, Валентина знает, что ее поклонники будут рядом, чтобы поддержать ее финансово – и поддержать ее настроение своим общим "черным" чувством юмора.

Напомним, незнакомец сделал тату с именем женщины в обмен на пожизненную подписку на ее OnlyFans. Они познакомились за 20 минут до сеанса.

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