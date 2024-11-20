Больная собака два года прожила на могиле хозяйки: щемящая история со счастливым концом (фото)

Пса встретил неравнодушный человек, который спас его.
В Китае больная собака два года после смерти хозяйки жила у ее могилы, а затем встретила неравнодушного мужчину, который вылечил болезнь и заботится о ней.
Об этом сообщает SCMP.
Китайский инфлюенсер и владелец центра помощи беспризорным собакам в восточной провинции Цзянси 5 ноября опубликовал видео о преданном псе, собравшем десятки тысяч лайков и множество комментариев.
Он обнаружил животное с серьезным кожным заболеванием и искалеченной лапой в 2022 году. Местные рассказали, что пес составлял компанию своей хозяйке после того, как та умерла в 2020-м. Кое-кто пытался забрать домой четырехлапого, но он снова и снова возвращался к могиле. Животное сделало могилу на холме своим домом и время от времени спускалось в село, чтобы найти еду.
Когда мужчина протянул руку, чтобы прикоснуться к ней, собака показалась послушной. Она съела все сосиски, которыми ее накормил. Инфлюенсер забрал животное в свой спасательный центр, чтобы вылечить его кожную болезнь. Перед отъездом он пообещал умершей предыдущей владелице, что будет часто привозить собаку к ней. Он назвал собаку Чжунбао, что в переводе означает "преданный малыш".
Через два месяца после того, как он спас Чжунбао, у него случился рецидив кожной болезни, поэтому он доставил его на лечение в больницу в Шанхае. Еще через два месяца собака была полностью вылечена.
На последнем видео, которое он опубликовал в Интернете, Чжунбао выглядит здоровым, с длинной и гладкой шерстью. Многие сказали, что животное превратилось в "совершенно новую собаку".
Инфлюенсер сдержал свое обещание и много раз возил Чжунбао на могилу его предыдущей владелицы.
"Я был тронут до слез преданностью Чжунбао своей хозяйке", — сказал один юзер. "Собака – действительно самый лучший друг человека", — поделился другой. А третий написал: "Хорошо, что Чжунбао встретил добросердечного мужчину, который продолжил заботиться о нем от имени его предыдущего владельца".
Напомним, в Великобритании ветеринар покончил с собой из-за большого количества эвтаназии домашних животных. Он ввел препарат, предназначенный для животных.
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