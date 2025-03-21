Больная женщина обнаружила, что пять лет пила сточные воды из-за ошибки

В Китае женщина, которая долго болела, случайно выяснила, в чем причина. Как оказалось, она в течение пяти лет пила сточные воды после перепутывания труб.

Об этом сообщает NTK.

Женщина по имени Лю вызвала к себе домой техника, чтобы установить очиститель, который она приобрела в 2020 году. Недавно она купила тестер качества, чтобы проверять воду из очистителя, потому что хотела держать рыбок.

Водопроводная вода в ее районе имеет общее содержание растворенных твердых веществ 321 мг/л. Компания, производящая очиститель, утверждает, что вода из машины должна иметь значение TDS 24 мг/л. Но Лю была напугана, когда тестер показал 607 мг/л.

Она вызвала мастера, обнаружившего, что предыдущий мастер неправильно соединил две трубы. Оказалось, что чистая вода из машины выбрасывалась, а она пила сточные воды.

Лю была озадачена своими многочисленными проблемами со здоровьем, ведь она вела здоровый образ жизни. Визит в больницу месяц назад подтвердил, что у нее было легко повреждение печени. А около полугода назад его менструальный цикл стал нерегулярным.

Жительница Шанхая поделилась: "Неудивительно, что в последние годы я так часто страдала диареей и имела аномальные результаты анализов. Я никогда не подозревала, что проблема может быть в источнике воды".

Как сообщается, компания, производящая очиститель, предложила ей возместить сумму, которую она заплатила за машину. Однако она отказалась от этого скудного предложения.

Сейчас она ищет медицинские доказательства того, что ее болезни были непосредственно вызваны водопроводной неразберихой.

Напомним, фермер шесть недель ходил с банкой с химикатом в ягодицах. Мужчина ранее уже попадал в больницу с камнем в анусе.

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