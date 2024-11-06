Больного мужчину привезли в банк на больничной койке, чтобы снять его деньги – видео

Тяжелобольного китайца семья затолкала в отделение местного банка на больничной койке, чтобы подтвердить его личность для осуществления денежного перевода.

Об этом сообщает Oddity Central.

На видео, облетевшем китайские социальные сети, видно, как женщина пытается затолкать мужчину на больничной койке в отделение банка в провинции Шаньдун после того, как ей сказали, что единственный способ получить доступ к его счету – это лично подтвердить личность. Несмотря на объяснение менеджера банка, что владелец счета был госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем, семье сказали, что единственный способ получить доступ к счету – это прийти туда лично. Мужчина был настолько болен, что не мог самостоятельно передвигаться, но даже доказательства его госпитализации не смогли убедить сотрудников банка, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как придумать способ привезти его для подтверждения личности.

В Шаньдунском банке семье сообщили, что они могут привезти владельца счета на скорой помощи, но в больнице четко сказали, что их скорые доступны только для экстренных случаев, связанных со здоровьем, и они, конечно, не могли позволить себе частную скорую помощь, поэтому единственным доступным решением было просто толкать больничную койку, на которой он лежал, вплоть до банка.

Как сообщается, родственникам больного требовались деньги, чтобы оплатить его лечение, но по иронии судьбы, единственным способом получить эти деньги было поставить под угрозу его жизнь, вынеся его из больницы. Молодая женщина, вероятно, дочь пожилого мужчины, пытается подтолкнуть больничную койку к стойке банковского клерка, пытаясь при этом никого не задеть.

Это событие повлекло за собой бурную дискуссию в Интернете, большинство пользователей социальных сетей утверждали, что банк мог бы сделать исключение на основании доказательств госпитализации, предоставленных семьей мужчины, а другие называли позором для китайского общества то, что такие вещи могут происходить без последствий.

Напомним, в мае у Рио-де-Жанейро клиентка умерла в том же банке, в который женщина принесла мертвого дядю, чтобы взять кредит.

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