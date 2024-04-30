Больной раком мужчина сорвал джекпот в 1,3 миллиарда долларов — фото, подробности

В США иммигрант, восемь лет борющийся с раком, выиграл джекпот лотереи в размере 1,3 миллиарда долларов.

Об этом пишет Metro.

Ченг "Чарли" Сэйфан, 46-летний уроженец Лаоса, купил выигрышный билет в Портленде, где он живет, в начале апреля.

"Я молился Богу, чтобы он помог мне. Мои дети еще маленькие, а я уже не такой здоровый", — сказал Саефан, который на прошлой неделе прошел курс химиотерапии. "Я благодарен за лотерею и за то, что я был благословен. Я могу обеспечить свою семью и свое здоровье... Моя жизнь изменилась. Теперь я могу благословить свою семью и нанять для себя хорошего врача".

Ченг Саэфан / Фото: AP

Ченг, живущий в Портленде уже 30 лет, купил 20 билетов на розыгрыш, полагаясь на веру и удачу. Он и его супруга, 37-летняя Дуанпен Саэфан, разделят деньги со своей подругой Лайзой Чао, потому что она пожертвовала 100 долларов на билеты.

"Я спросил: "Лайза, где ты?", а она ответила: "Я иду на работу". Я ответил: "Тебе больше не нужно идти", — вспомнил мужчина.

Ченг Саэфан / Фото: AP

Приз будет разделен: 50% получит семья Саэфана, а 50% — Чао. Они выбрали единоразовую сумму в размере 422 309 193,97 после уплаты налогов.

Ченг сказал, что сначала планирует купить дом в Орегоне. Также он продолжит играть в лотерею: "Возможно, мне снова повезет".

Напомним, переселенцы из Луганщины выиграли большой приз в лотерею. 13 стало счастливым числом для семьи.

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