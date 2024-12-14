Больной ребенок умер на руках у мамы, глядя на фейерверк: щемящая история и фото

Вирусное видео 16-месячного мальчика в Китае, трагически умершего на руках у матери во время наблюдения фейерверков, задело сердца миллионов пользователей Интернета. Мальчик умер в результате дефекта межжелудочковой перегородки.

Об этом пишет SCMP.

На видеозаписи из камеры наблюдения, сделанной 29 ноября, видно, как мама прижимает ребенка к груди, когда они наблюдают за фейерверком перед своим домом, а отец мальчика стоит рядом.

На протяжении всего видео видно, как мама постоянно вытирает слезы, в то время как отец приближается, чтобы нежно поцеловать ребенка в лицо.

Ребенок умер на руках у мамы, глядя на фейерверк. / Фото: скриншот с видео

Отец по фамилии Лю, живущий в городе Гуйян, рассказал, что в тот вечер они почувствовали, что их ребенок близится к концу своей жизни после продолжительной борьбы с болезнью сердца.

"Кто-то случайно запустил фейерверк возле нашего дома, и моя жена вывела ребенка посмотреть на него", — рассказал он. "Когда фейерверк закончился, мой сын тоже покинул нас".

Лю объяснил, что сразу после рождения у ребенка была диагностирована сильная желтуха, а в возрасте трех месяцев малыша госпитализировали с пневмонией, во время которой врачи обнаружили порок сердца.

В пять месяцев мальчику сделали операцию на сердце, но через три дня после операции его сердце внезапно остановилось. Врачам удалось его реанимировать, и он провел месяц в отделении интенсивной терапии.

После выписки врачи посоветовали супругам прекратить дальнейшее лечение.

"Врачи сообщили нам, что в его сердце есть несколько отверстий, и что дополнительные операции будут бесполезными", — сказал отец, выражая страдания, которые пережил его ребенок. "Мы разбиты горем. У нас не осталось ни одной надежды. Если бы была какая-то возможность вылечить состояние моего мальчика, мы бы непременно обратились за дальнейшей медицинской помощью".

Эта история растрогала пользователей Сети:

С тех пор как я стала матерью, у меня слезы, когда я слышу подобные истории о маленьких детях

Покойся с миром, маленький. Пусть тебе не будет больно на небесах

Ребенок должен идти туда, где не будет страданий. Мама не должна слишком сильно винить себя. Любите себя и будет надежда на будущее

Напомним, невеста надела свадебное платье на похороны любимого, погибшего за неделю до свадьбы. Его похоронили в свадебном костюме.

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