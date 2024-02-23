Большая белая акула забила себя насмерть, пытаясь напасть на дайверов - видео

Она застряла и отчаянно пыталась вырваться на свободу.
Дайверы сняли жестокое видео, как большая белая акула забила себя насмерть о металлическую клетку, пытаясь напасть на людей внутри.
Об этом пишет Daily Star.
Инцидент произошел недалеко от острова Гуадалупе в Мексике.
Зверь бросился к дайверам в ожесточенной попытке съесть их. Было замечено, как акула просунула голову между решеткой, прежде чем застряла.
Хищник начал метаться, пытаясь освободиться, и застрял примерно на 25 секунд, прежде чем вырвался на свободу. Но за свободу пришлось заплатить высокую цену: акула перерезала шею, что и убило ее.
Внимание! Видео содержит чувствительный контент
Зрители YouTube были огорчены ужасной смертью хищника. Они написали комментарии с требованием внести изменения в оборудование, чтобы больше такое не повторилось.
- Это ужасно. Надеюсь, они починят клетку, чтобы акулы больше не застряли
- Почему они настаивают на строительстве этих клеток с таким большим пространством между решеткой?
Напомним, у мужчины удалили из носа 150 живых личинок. Он несколько месяцев не понимал, что происходит.
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