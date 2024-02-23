Большая белая акула забила себя насмерть, пытаясь напасть на дайверов - видео

Она застряла и отчаянно пыталась вырваться на свободу.

Дайверы сняли жестокое видео, как большая белая акула забила себя насмерть о металлическую клетку, пытаясь напасть на людей внутри.

Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел недалеко от острова Гуадалупе в Мексике.

Зверь бросился к дайверам в ожесточенной попытке съесть их. Было замечено, как акула просунула голову между решеткой, прежде чем застряла.

Хищник начал метаться, пытаясь освободиться, и застрял примерно на 25 секунд, прежде чем вырвался на свободу. Но за свободу пришлось заплатить высокую цену: акула перерезала шею, что и убило ее.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент

Зрители YouTube были огорчены ужасной смертью хищника. Они написали комментарии с требованием внести изменения в оборудование, чтобы больше такое не повторилось.

Это ужасно. Надеюсь, они починят клетку, чтобы акулы больше не застряли

Почему они настаивают на строительстве этих клеток с таким большим пространством между решеткой?

Напомним, у мужчины удалили из носа 150 живых личинок. Он несколько месяцев не понимал, что происходит.

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