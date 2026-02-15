Большая ложь о шапке: почему голова не "тепловая труба", как нам всегда говорили

Шапка / © www.freepik.com/free-photo

Зимой многие не могут выйти из дома без куртки, перчаток и шапки. Последняя, кроме того, что является стильным аксессуаром, еще и стала "законной" причиной распространенного мифа: якобы основная часть тепла тела идет через голову.

На самом деле, это не совсем так. Миф о том, что 40-50% тепла "выходит" через череп, возник в 1970-х годах из-за армейских экспериментов в США. Добровольцев одевали в арктические костюмы, покрывавшие все тело, кроме головы. Логично, что измерения показали значительные потери тепла из-за одной открытой части — головы. Отсюда и появилась рекомендация всегда носить шапку.

Современные исследования опровергают это утверждение. Потеря тепла пропорциональна площади открытой кожи. Если голова взрослого человека составляет около 7% поверхности тела, то именно столько тепла он и "теряет" - примерно 7-10%. Анализ холодовой выносливости пловцов показал: череп не рассеивает тепло непропорционально, это просто открытый кусок кожи.

Впрочем, защищать голову следует. Кожа лица и головы содержит мало жировой ткани и много кровеносных сосудов, что делает ее чувствительной к холоду. Потому шапка дает чувство тепла и помогает сохранить комфорт, хотя функционально она ничем не отличается от перчаток или шарфа.

Есть исключение – новорожденные. У младенцев голова занимает большую часть поверхности тела, поэтому без шапочки они теряют гораздо больше тепла. Исследования показали, что у доношенных детей шапочка может снизить потери тепла на 75% и потребление кислорода на 85%. В условиях теплой комнаты или при контакте "кожа к коже" дополнительная польза шапки меньше, а чрезмерное утепление даже может привести к перегреву.

Итак, голова не является "тепловой трубой". Однако в реальной жизни она часто остается единственной частью тела без утепления. Так что шапка – это просто эффективный способ оставаться в тепле, а не магическая защитная оболочка от холода.