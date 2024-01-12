Большая семья навсегда переехала жить в роскошную гостиницу, чтобы сэкономить: сколько это им стоит

Китайская семья вызвала споры в социальных сетях после того, как навсегда переехала жить в роскошную гостиницу, потому что это дешевле и удобнее, чем арендовать или владеть домом.

Об этом пишет Oddity Central.

Семья из восьми человек уже 229 дней живет в роскошном отеле в Наньяне, китайская провинция Хэнань, и не планирует покидать его в ближайшее время. Получив специальную цену 1000 юаней или 140 долларов в день на люкс с двумя спальнями и большой гостиной в зависимости от продолжительности пребывания, семья планирует оставаться в отеле на неопределенный срок. Поскольку в ежедневную стоимость номера также входит электричество, отопление, вода и парковка, семья утверждает, что они действительно экономят деньги, живя в гостинице, и их жизнь становится намного более комфортной.

"Мы чувствуем себя счастливыми, живя здесь, поэтому планируем прожить в гостинице всю жизнь", — сказал Му Сюэ, член семьи. "Номер стоит 1000 юаней в сутки. Наша семья из восьми человек живет очень хорошо. Я никогда не думал, что такой образ жизни поможет сэкономить деньги. Я просто чувствую, что это удобно".

Семья навсегда переехала жить в гостиницу / Фото: odditycentral.com

Семья Му Сюэ имеет хорошее финансовое положение, владеет как минимум шестью объектами недвижимости, но предпочитает жить в отеле. Чтобы доказать, что они проживут в отеле Наньян более 200 дней, семья предоставила гостинице несколько залогов на сотни тысяч юаней.

Эта история вызвала бурную дискуссию в китайских социальных сетях. Многие заявили, что очарованы семейным образом жизни, добавив, что они тоже бы жили в отеле, если бы могли себе это позволить. Другие сомневались, что номер для семьи из восьми человек действительно комфортен.

Напомним, миллионер 20 лет притворялся бедным и обманывал сына. Он всегда жаловался на долги и нищету.

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