- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 2 мин
Больше чем просто еда: ЮНЕСКО признало итальянскую кухню нематериальным культурным наследием человечества
Рим отмечает победу, которую местные жители считают просто «констатацией очевидного». Шеф-повара уже шутят, что французской кулинарии придется потесниться.
Итальянцы наконец-то получили документ, подтверждающий то, в чем они были уверены испокон веков: их еда — это мировое сокровище. На заседании в Нью-Дели ЮНЕСКО провозгласило итальянскую кулинарию «нематериальным культурным наследием» человечества.
О том, почему это решение стало уникальным и кого оно разозлило, пишет The Washington Post.
Это не о рецептах, это о любви
Самое интересное в этом решении то, что ЮНЕСКО отметило не конкретное блюдо (как, например, уже имеющуюся в списке неаполитанскую пиццу), а сам феномен «итальянской кулинарии».
Авторы заявки настаивали: это не просто набор ингредиентов. Это "социальный ритуал", "общие моменты за столом" и "сохранение памяти поколений".
«Мы не говорим о рецептах, о продуктах или о том, как готовить традиционную еду. Мы говорим о кулинарии как об акте любви», — объяснил Пьер Луиджи Петрилло, один из инициаторов заявки.
Теперь наследием считается не само ризотто или паста, а то, как итальянская бабушка учит внуку их готовить и как вся семья собирается за ужином.
Война с «феечным пармезаном»
Для правительства Джорджи Мэлони это не просто красивый статус, но и политическое оружие. Рим надеется, что решение ЮНЕСКО поможет в борьбе с «итальянскими подлогами» по всему миру.
Власти хотят защитить оригинальные продукты от, например, «пармезана из Висконсина», имитирующего настоящий Пармиджано-Реджано. Теперь у итальянцев есть железный аргумент: «Извините, но это не просто сыр, это наследие человечества!».
«Французы, сдвиньтесь!»
Конечно, не обошлось без извечного соперничества. Французская гастрономия попала в список ЮНЕСКО еще в 2010 году, но итальянцы убеждены, что их победа важнее.
Маддалена Фоссати, редактор журнала La Cucina Italiana, заявила прямо:
«Французская домашняя кухня не так сильна, как итальянская».
А звездный шеф-повар Массимо Боттура «прибавил масла в огонь», отметив, что единственная кухня, которая может хоть как-то приблизиться к итальянской по уровню – это японская.
Ложка дегтя
Впрочем, даже в самой Италии нашлись скептики. Профессор Альберто Гранди, любящий раздражать соотечественников теориями о том, что современная итальянская кухня — это вымысел послевоенных времен, назвал решение ЮНЕСКО «вынужденным».
«Я думаю о китайцах, чья гастрономическая культура по крайней мере разнообразнее нашей и имеет большую историческую глубину», — буркнул профессор.
Но кто будет слушать профессора, когда Колизей сияет зеленым, белым и красным, подсвеченный цветами итальянского флага, а весь мир признал, что лучше итальянцев есть не умеет никто?