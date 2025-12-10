Больше чем просто еда: ЮНЕСКО признало итальянскую кухню нематериальным культурным наследием человечества

Итальянская кухня признана культурным нематериальным наследием человечества / © ilmolino.ua/en/restaurants

Итальянцы наконец-то получили документ, подтверждающий то, в чем они были уверены испокон веков: их еда — это мировое сокровище. На заседании в Нью-Дели ЮНЕСКО провозгласило итальянскую кулинарию «нематериальным культурным наследием» человечества.

О том, почему это решение стало уникальным и кого оно разозлило, пишет The Washington Post.

Это не о рецептах, это о любви

Самое интересное в этом решении то, что ЮНЕСКО отметило не конкретное блюдо (как, например, уже имеющуюся в списке неаполитанскую пиццу), а сам феномен «итальянской кулинарии».

Авторы заявки настаивали: это не просто набор ингредиентов. Это "социальный ритуал", "общие моменты за столом" и "сохранение памяти поколений".

«Мы не говорим о рецептах, о продуктах или о том, как готовить традиционную еду. Мы говорим о кулинарии как об акте любви», — объяснил Пьер Луиджи Петрилло, один из инициаторов заявки.

Теперь наследием считается не само ризотто или паста, а то, как итальянская бабушка учит внуку их готовить и как вся семья собирается за ужином.

Война с «феечным пармезаном»

Для правительства Джорджи Мэлони это не просто красивый статус, но и политическое оружие. Рим надеется, что решение ЮНЕСКО поможет в борьбе с «итальянскими подлогами» по всему миру.

Власти хотят защитить оригинальные продукты от, например, «пармезана из Висконсина», имитирующего настоящий Пармиджано-Реджано. Теперь у итальянцев есть железный аргумент: «Извините, но это не просто сыр, это наследие человечества!».

«Французы, сдвиньтесь!»

Конечно, не обошлось без извечного соперничества. Французская гастрономия попала в список ЮНЕСКО еще в 2010 году, но итальянцы убеждены, что их победа важнее.

Маддалена Фоссати, редактор журнала La Cucina Italiana, заявила прямо:

«Французская домашняя кухня не так сильна, как итальянская».

А звездный шеф-повар Массимо Боттура «прибавил масла в огонь», отметив, что единственная кухня, которая может хоть как-то приблизиться к итальянской по уровню – это японская.

Ложка дегтя

Впрочем, даже в самой Италии нашлись скептики. Профессор Альберто Гранди, любящий раздражать соотечественников теориями о том, что современная итальянская кухня — это вымысел послевоенных времен, назвал решение ЮНЕСКО «вынужденным».

«Я думаю о китайцах, чья гастрономическая культура по крайней мере разнообразнее нашей и имеет большую историческую глубину», — буркнул профессор.

Но кто будет слушать профессора, когда Колизей сияет зеленым, белым и красным, подсвеченный цветами итальянского флага, а весь мир признал, что лучше итальянцев есть не умеет никто?