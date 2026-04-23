Больше, чем вы думаете: ветеринар ошарашил тем, сколько часов сна нужно вашей собаке

Собаки требуют гораздо больше часов сна, чем люди

Британский ветеринар раскрыл точное количество часов, необходимое собакам для здорового сна и поддержания нормальной жизнедеятельности. Специалист предупредил владельцев, что хроническое недосыпание любимцев часто становится главной причиной их нетипичного поведения, тревожности и внезапной агрессии.

Об особенностях физиологии животных и последствиях нехватки дневного отдыха пишет The Mirror.

Сколько времени нужно для восстановления сил

По словам популярного в соцсетях ветеринара Бена, собаки являются полифазными животными, что означает их естественную потребность разбивать сон на несколько этапов в течение всех суток. Хотя ночью они спят так же, как и люди, им жизненно необходимо подбирать часы отдыха днем. Специалист отметил, что щенки, очень активные животные и представители гигантских пород вообще могут спать до 18 часов.

«Люди часто предполагают, что восьми часов может быть достаточно, но на самом деле средняя потребность собак составляет от 12 до 14 часов», — пояснил ветеринар.

Эксперт добавил, что постоянное желание животного подремать не является признаком лени или скуки, а абсолютно нормальной физиологической нормой, которую не стоит нарушать.

Влияние шума и последствия недосыпания

Главная проблема состоит в том, что многие любимцы просто не имеют возможности полноценно выспаться. Врач объяснил, что животные, которые посещают специальные собачьи сады или живут в шумных семьях с маленькими детьми, часто находятся в состоянии постоянной стимуляции и не могут найти тихое место для дневного сна.

Недостаточное количество отдыха непосредственно сказывается на нервной системе собаки. Как и у людей, нарушение сна у животных усиливает симптомы тревоги, делает их раздражительными и беспокойными в присутствии других собак или членов семьи. Ветеринар подытожил, что известная пословица о том, что не стоит будить спящую собаку, имеет под собой вполне реальную медицинскую основу.

Напомним, собаки значительно чувствительнее к шуму, чем люди. Миксер на кухне, пылесос в гостиной или случайно упущенная ложка — для нас это обыденность, а вот для собаки они могут звучать потенциальной угрозой и быть источником сильного стресса.