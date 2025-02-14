Больше года на углу одной улицы ежемесячно появляется тарелка с очищенными бананами – фото

Уже больше года в начале каждого месяца жители Бистона, городка в Великобритании, находят тарелку с очищенными бананами в одном и том же месте.

Об этом пишет Oddity Central.

Между первым и вторым числом каждого месяца на углу Эбби Роуд и Венсор Авеню в Бистоне всегда появляется тарелка с 16-20 очищенными бананами, и жители города не имеют ни малейшего представления о том, кто стоит за этим странным обычаем или его значение.

Все, что можно сказать, это то, что, несмотря на несколько табличек с просьбой остановиться, непохоже, что таинственные фрукты исчезнут в ближайшее время. Некоторые предполагают, что тарелка с бананами, политая медом, имеет какое-то религиозное значение, а другие считают, что это просто кто-то подкармливает местных животных, хотя ни одно животное никогда не касается их. Пока что никто не нашел настоящего ответа на эту причудливую загадку.

"Мы хотели бы знать, почему их там оставили. Мы все обсуждали это в нашей группе в WhatsApp, мы совершенно озадачены", — сказала одна местная жительница The Guardian.

Бананы

"Это довольно странно", – сказал другой житель. "На тарелке всегда лежит большая куча очищенных фруктов и они всегда политы чем-то, похожим на мед. Я подумал, что это, пожалуй, религиозная традиция, а может кому-то просто нравится кормить насекомых или что-то подобное".

Тайна очищенных бананов Бистона разделила маленький английский городок: одни жители, очевидно, в восторге от этого явления, которое никто не может объяснить, а другие считают это отвратительным и раздражительным и готовы на все, чтобы это прекратилось.

Сложно поверить, что никто никогда не видел человека, оставляющего тарелку с очищенными бананами на одном месте, но теперь, когда эта странная история стала вирусной, можно с уверенностью сказать, что они будут следить за происходящим на перекрестке Бистона в будущем.

Напомним, таинственный кусок льда с неба пробил металлическую крышу дома мужчины. Случай расследуют специалисты.

Читайте также: